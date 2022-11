Groep landen lanceert initiatief op COP27 om ontbossing tegen te gaan

Zeker 26 landen hebben zich maandag bij de klimaattop COP27 aangesloten bij een initiatief dat wereldwijde ontbossing moet tegengaan. De groep wordt voorgezeten door de Verenigde Staten en Ghana, schrijft persbureau Reuters. De landen, die samen 35 procent van de bossen op aarde bevatten, willen proberen om tegen 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook Nederland doet mee aan het initiatief.

Het oorspronkelijke idee achter het initiatief stamt uit 2021, toen wereldleiders samenkwamen voor de klimaattop in Glasgow. 140 landen steunden het plan toen, maar een groot deel is een jaar later bij de lancering afgehaakt. Zo doen bosrijke landen als Brazilië en Peru, de Democratische Republiek Congo en Rusland voorlopig niet mee aan het initiatief.

Naast het tegengaan van ontbossing wil de groep verduurzaming van landbouw stimuleren met een miljardenfonds. Mogelijk sluit Brazilië, waar met de nieuw gekozen president Lula waarschijnlijk een milieubewustere wind gaat waaien, zich later aan bij het partnerschap.

Lees verder over de klimaattop in Egypte: Rutte vreest ‘een stapeling’ van verantwoordelijkheden voor klimaatbeleid