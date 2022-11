Europese landen beloven extra geld voor klimaatschade

Enkele Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, gaan arme landen die te maken hebben met schade door klimaatverandering extra financiële hulp bieden. Dat hebben zij maandag bekendgemaakt op de tweede dag van de klimaattop COP27 van de Verenigde Naties, melden verschillende persbureaus. Bij de openingsceremonie besloten de deelnemende landen voor het eerst ook ‘loss and damage’ (schadevergoeding) officieel aan de agenda toe te voegen. Eerder gingen rijke landen de schuldvraag en hun mogelijke verantwoordelijkheid voor de klimaatverandering uit de weg, omdat ze niet willen opdraaien voor de schade.

Het Verenigd Koninkrijk maakt 100 miljoen pond (114 miljoen euro) vrij. Ook Duitsland staat klaar om ontwikkelingslanden te helpen die getroffen zijn door klimaatrampen. Svenja Schulze, de Duitse minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zegt dat „geïndustrialiseerde landen de afgelopen jaren onvoldoende gereageerd hebben op het verzoek om solidariteit” van landen die schade ondervinden van klimaatverandering.

De Franse premier Emmanuel Macron doet tegenover persbureau AFP een nadrukkelijk verzoek aan rijke niet-Europese landen, waaronder China en de Verenigde Staten, om ook financiële hulp te bieden. „Europeanen betalen. Wij zijn de enigen die betalen.”

Rijke landen hebben op eerdere klimaatconferenties toegezegd om tussen 2020 en 2025 jaarlijks minstens 100 miljard dollar te besteden aan klimaatactie in armere landen. Maar die belofte is niet waargemaakt. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die bijhoudt of dit doel wordt gehaald, hebben de landen in 2020 83,3 miljard dollar uitgegeven aan klimaatsteun voor armere landen.

Het akkoord van Parijs

Sinds 1995 vindt ieder jaar, met uitzondering van coronajaar 2020, een conferentie plaats over het wereldwijde klimaatbeleid. De conferentie in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh is de 27ste keer dat de partijen die deelnemen aan het klimaatverdrag van de Verenigde Naties bijeenkomen.

Tijdens de klimaatconferentie in Parijs, in 2015, werd afgesproken de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot „ruim onder de twee graden” in vergelijking met de tijd voor de industriële revolutie, en liever nog tot anderhalve graad. Maar omdat het akkoord niet juridisch bindend is, worden deze doelstellingen lang niet door iedereen gehaald.

COP27 vindt plaats van zondag 6 november tot en met vrijdag 18 november. Dit jaar doen bijna tweehonderd landen mee aan het klimaatoverleg. Daarbij zullen veel staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Ook minister-president Mark Rutte is maandag in Sharm-el-Sheikh.

Lees hier meer over de klimaattop: Hét thema van de klimaattop in Egypte: geld