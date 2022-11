Elf Franse bisschoppen beschuldigd van seksueel misbruik

Elf Franse bisschoppen zijn beschuldigd van seksueel misbruik. Dat is maandag bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Franse bisschoppenconferentie in Lourdes, schrijft de Franse krant Le Monde. Het gaat om nieuwe zaken in een al langer lopend en uitdijend seksueel misbruikschandaal in de Franse kerk. Tegen vrijwel alle beschuldigden lopen strafrechtelijke zaken via de Franse justitie of de kerkelijke justitie.

De Franse kardinaal Jean-Pierre Ricard is een van de beschuldigden. Hij heeft inmiddels toegegeven 35 jaar geleden een 14-jarig meisje misbruikt te hebben. Hoewel Ricard in 2019 met pensioen ging, is de positie van kardinaal gewoonlijk voor het leven.

Honderdtwintig bisschoppen zijn in Lourdes bijeen, onder meer om de aanpak van seksueel geweld door geestelijken te verbeteren. Tijdens de conferentie kwamen de beschuldigingen naar buiten. De bekentenis van kardinaal Ricard, een van de vier kardinalen die Frankrijk heeft, zou als een grote schok zijn ontvangen door de bisschoppen.

Frankrijk is al langer in de ban van een grootscheeps schandaal rondom seksueel misbruik in de Franse kerk. Vorig jaar onderzocht een commissie dit misbruik en toonde aan dat in de afgelopen zeventig jaar ruim 200.000 minderjarigen waren misbruikt door geestelijken. Er zou daarnaast een systematische doofpotcultuur geheerst hebben binnen kerken en religieuze opleidingen, zo concluceerde de commissie.