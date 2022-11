Een zwart gat, op ‘slechts’ 1.600 lichtjaar van de aarde

Astronomen hebben het dichtstbijzijndste zwarte gat tot nu toe ontdekt. Het staat meer dan twee keer zo dichtbij ons zonnestelsel als de vorige recordhouder. De onderzoekers noemden het zwarte gat Gaia BH1. Ze spoorden het op met de Gaia-satelliet en de Gemini North, een acht meter brede telescoop op een slapende vulkaan op Hawaii. De astronomen deelden hun vondst in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Op astronomische schaal staat het zwarte gat dichtbij, maar hij staat gigantisch ver: 1.600 lichtjaar van de aarde in het sterrenbeeld Slangendrager. De vorige recordhouder, A0620-00, staat op zo’n 3.300 lichtjaar afstand in sterrenbeeld Eenhoorn.

Zwarte gaten zijn heel lastig te detecteren. Uit berekeningen aan de kosmos volgt dat er miljoenen zwarte gaten in de Melkweg, ‘ons sterrenstelsel’ rondspoken. Daarvan zijn er tot nu toe ongeveer twintig gevonden.

Die twintig zwarte gaten zijn bijna allemaal gedetecteerd met telescopen die röntgenstralen opvangen. Soms cirkelen zwarte gaten om een nog levende ster. Als materie van die nog levende begeleidende ster naar het zwarte gat toestroomt door zwaartekracht, verhit die materie en straalt het röntgenstralen uit.

Maar: het nu gevonden zwarte gat staat te ver van zijn begeleidende ster om materie eruit te trekken. Hoe vonden astronomen hem toch? Wanneer een begeleidende ster om een onzichtbaar zwart gat cirkelt, wiebelt de baan van de ster een beetje.

Baanschommeling

Astronoom en hoofdauteur van de studie Kareem El-Badry zocht al vier jaar naar zo’n baanafwijking. Nu is dat dus voor het eerst gelukt. El-Badry vond de baanschommeling in data van de Europese Gaia-satelliet. Vervolgens keek hij ernaar met de Gemini North telescoop om aan de schommeling te rekenen. Daaruit volgt dat de ster cirkelt om een compleet donker object met een massa zo’n tien keer die van de zon. „Dan is de enige serieuze kandidaat een zwart gat, de dichtstbijzijnde tot nu toe”, zegt ook Christiaan Brinkerink. Hij is sterrenkundige aan de Radboud Universiteit en niet bij de studie betrokken.

De opgebrande ster waaruit het zwarte gat voortkwam moet ongeveer twintig keer zo zwaar als de zon zijn geweest.

Het is een raadsel hoe dit zwarte gat is ontstaan. De opgebrande ster waaruit het voortkwam moet ongeveer twintig keer zo zwaar als de zon zijn geweest. Brinkerink: „Dat zou betekenen dat die ster zo groot was dat de baan van de levende begeleidende ster door het gas aan de buitenkant van de opgebrande ster heenliep. Dat kan, maar dat woelen door dat gas gaat ten koste van de baanenergie van de nog levende ster. Daardoor wordt de baan van de begeleidende ster steeds kleiner. Dan zou hij nu heel strak om het zwarte gat heen draaien. Maar dat is niet zo.”

De afstand tussen de ster en het zwarte gat is vergelijkbaar met de afstand tussen de aarde en de zon.