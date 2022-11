Ja zeg, het wordt natuurlijk pas knarsetandend lastig als je het er niet mee eens bent. Tolereren is een actief werkwoord, het is niet achterover gaan zitten en jezelf feliciteren. Tolerantie is niet voor luie mensen. Al die gevallen die zich voordoen, van voetbalaanvoerders als Kökcü die de ‘One Love’-liefdesband niet wilde dragen tot de Britse David Icke, die niet naar Amsterdam mocht komen om er in het openbaar te spreken.

Uiteindelijk gaat het er niet om wat zij niet mogen en hoeven, maar wat wij als liberale democraten wel moeten: onszelf serieus nemen.

Tolerantie is niet: als het heel veel moeite kost, doen we het niet. Dat andere woord ‘gedogen’ is voor overbelaste gemeenten die van allerlei toelaten vanwege te weinig ambtenaren. Tolereren is ook niet: dat alle homo’s afdwingen dat iedereen van hen houdt. Zelfs niet: dat ze worden ‘gerespecteerd’. De democratie is nog nooit opgeknapt van voorgeschreven eenheidszin en liefde. Je zou de Feyenoorder Kökcü, weigeraar van de One Love-band, een van de meer waarachtige mannen moeten noemen in het Nederlandse profvoetbal, omdat in die wereld, van echte wedstrijd tot tv-uitzendingen, het ongemak met homoseksualiteit exemplarisch is.

Kökcü is, zoals dat vroeger heette, een gewetensbezwaarde. Het gemak waarmee de hele actie daarna door de KNVB werd geschrapt is veelzeggend.

Ik geloof in veerkracht en tolerantie, vanaf Spinoza heeft dit land toch enige ervaring opgebouwd op dat terrein.

Op dit moment ben ik bezig oude adoptiepapieren van mezelf op te sporen. Een vrijwel onmogelijk karwei, want al die documenten zijn verspreid geraakt over vijf instanties. Ik kwam de vraag tegen: „Bezwaar tegen gekleurde kinderen?” Het is zo’n vraag als: staat u achter ‘One Love’? Maar de clou was toch: en mogen die gekleurde kinderen dan ook in uw huis? Ineens wordt een algemene vraag een verantwoordelijkheid. Dat maakt het een stuk minder vrijblijvend.

Nog zo’n vraag: bent u voor de vrijheid van meningsuiting, voor het recht op demonstratie? Ook voor de onbeperkte versie? Nee, maar wel voor de ruimhartige. David Icke, de reptielenman met een verleden van Jodenhaat, kon zondag niet spreken in Amsterdam, want hij kwam het land niet in. Ik vrees dat het verbod geen groot verlies betekent voor Icke; het tekent wel het Nederlands verlies in democratisch zelfvertrouwen.

Een weerbare democratie? Eerder een wezelachtige. Je kan die Icke juridisch tegenhouden aan de grens, ik vind het een zwaktebod. Jodenhaat wordt er niet mee voorkomen – of je moet serieus menen dat Joden op reptielen lijken. Letterlijk, symbolisch of toch een beetje. Dat is een krankzinnige insinuatie, die zichzelf logenstraft.

Maar de slachtofferwinst wordt nu wel geboekt. No-win.

