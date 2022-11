‘Een tatoeage is als seks - als je twijfelt: niet doen.’ Dat is dus onzin

Vroeger hadden alleen mensen die niet deugden een tatoeage – zeelieden, criminelen, rockers en kunstenaars (excuses, maar dat vond men toen). Tegenwoordig heeft iedereen een tatoeage en dat vind ik best lastig, want de wereld is daar een stuk onoverzichtelijker van geworden.

Ik schrik in ieder geval altijd behoorlijk als de tandartsassistente haar mouw opstroopt en daar een doodshoofd blijkt te prijken, de taxichauffeur een slang in z’n nek heeft en de barista me mijn koffie overhandigt met een bloedend mes op z’n arm – het zet je toch even op het verkeerde been.

En zo dacht ik laatst: misschien moet ik er zelf ook eentje nemen. Kan ik nog wel achterblijven nu zelfs leuke mensen een tatoeage hebben? Wordt het niet verwarrend als ik straks de laatste ben zonder? Ben ík straks degene die niet meer deugt? Ik kwam er niet uit.

En dus vroeg ik op Twitter om raad, en kreeg ik honderden reacties. Ik werd daar enorm vrolijk van. Maar ik kwam ook veel misverstanden over tatoeages tegen, dus ik dacht: die zet ik even op een rijtje. En ik neem ze meteen weg! Daar gaan we.

1

‘Een tatoeage is als seks - als je twijfelt, moet je het niet doen’.

Onzin. Juist áls je twijfelt, moet je een tatoeage nemen. Het leven is een aaneenschakeling van verkeerde beslissingen en gemiste kansen. Overhaast genomen tatoeages zijn daar een prachtige illustratie van – levenswijsheid noemen ze dat.

2

‘Een tatoeage moet betekenis hebben.’

Nee joh. Doe gewoon iets – een roos, een kop koffie, boerenkool (lievelingseten) en denk daar vooral niet te lang over na. Die ellenlange verhalen achter tatoeages die ik soms hoor – ‘de geluidsgolven van de naam van m’n geliefde’, ‘de datum van de eerstvolgende zonsverduistering omdat we allemaal in het duister tasten maar dan in Chinese tekens’ – zijn altijd heel slaapverwekkend.

3

‘Neem een vakman in de arm’.

Alsjeblieft niet. Ik geniet altijd het meest van mislukte tatoeages. Die met spelfouten, die met baby’s die eruitzien als bootwerkers, moeders die lijken op zombies, Lee Towers met een scheef oog en ‘Lee Touwers’ erbij, ‘it’s my live’, ‘reget nohing’ – smullen.

Laat je ook bij voorkeur tatoeëren als je dronken bent. Ik zag toen ik googelde mensen die hun wratten, navels en tepels onderdeel van hun tatoeage hadden gemaakt – zo gelachen. Een tatoeage kan zoveel vreugde bezorgen!

4

‘Ik weet niet wat ik moet tatoeëren.’

Tatoeëer dan iets nuttigs! Je pincode, je bloedgroep, het logo van NRC, je burgerservicenummer, ‘niet reanimeren’, ‘niet tegen me praten voor de koffie’, een sudoku die je collega’s tijdens een saaie vergadering kunnen invullen op je arm of een pak met stropdas – waarom stoppen bij een enkele ‘sleeve’?

Of beter nog: tatoeëer een smoking op je lijf! Dan hoef je die niet meer te huren. Ook heel praktisch met klimaatverandering – dan ben je in de grootste hitte altijd goed gekleed én het is weer eens iets anders in het zwembad.

5

‘Alle tatoeages worden op den duur lelijk.’

Nou en? Je wordt er zelf ook niet mooier op.

6

‘Begin met eentje op een plek die niemand kan zien.’

Waarom zou je een tatoeage nemen die niemand kan zien? Duh. Begin ook lekker met een grote (zie punt 1)! En het liefst op een zichtbare plek – ik zou het voorhoofd adviseren. Of de hals. Denk aan Douwe Bob – over rolmodellen gesproken.

7

‘Waarom zou je je vastleggen met een tatoeage? Je draagt toch ook niet je hele leven dezelfde trui?’

Ook zo’n kulargument. Lég je eens vast, kies gewoon eens ergens voor. Toon karakter. Mensen die geen tatoeage hebben, zijn lafaards.

8

‘Op een Ferrari plak je ook geen bumpersticker.’

Ik denk dat een hoop Ferrari’s enorm zouden opknappen van een bumpersticker.

9

‘Een tatoeage kan soms onhandig zijn, bijvoorbeeld op je werk.’

Ja, maar een tatoeage kan ook juist heel handig zijn! Zo word je met een doodskop, bloedende maagd of revolver op je voorhoofd een stuk sneller geholpen in de winkels en mag je bij de douane altijd meteen doorlopen.

10

‘Het ziet er niet uit als je huid gaat rimpelen of hangen.’

Juist wel! Een lezer schreef dat haar vlinder met het hangen der jaren een vleermuis was geworden, een ander dat als je dikker wordt, je tatoeage van 2D naar 3D gaat. Dat is evolutie. Prachtig.

11

‘Ik zou weleens willen zien hoe het er in het verzorgingshuis uitziet.’

Daar zijn tatoeages juist superhandig! ‘Het anker moet nog gewassen worden’, ‘de bulldog moet naar de wc’, ‘het aarsgewei wil graag lunchen’ – ik zie alleen maar voordelen.

12

‘Hoe ouder je wordt, hoe minder reden je nog hebt om een tatoeage te nemen.’

Juist niet! Als je ouder bent is dat juist hét moment om er eentje te nemen! Allereerst loop je er dan minder lang mee rond, ten tweede is je prefrontale cortex dan uitgegroeid en is de kans dat je het over tien jaar niet meer leuk vindt een stuk kleiner dan wanneer je als puber een tattoo neemt, en ten derde weerhoud je met een tattoo je kinderen ervan er ook eentje te nemen – welke tiener wil er nou op z’n vader of moeder lijken?

13

‘Tattoos zijn inmiddels net zo doorsnee als een sloophouten ‘live laugh love’-bord aan de keukenmuur.’

Ja en? Het is ook doorsnee om een telefoon te hebben, of een vader en een moeder. Maakt dat ouders en telefoons minder waardevol? Nou dan. Het is bovendien doodvermoeiend om altijd maar uniek en origineel te zijn.

Sterker nog. Iedereen zou verplicht een tatoeage moeten hebben! Ik stel voor vanaf 45 jaar! Dan dwing je mensen kleur te bekennen, hoeft niemand er meer over te twijfelen, zie je in één oogopslag wat voor vlees je in de kuip hebt én zijn er geen vooroordelen meer over mensen met een tatoeage als dat ze dom zouden zijn, ordinair, agressief, crimineel of doorsnee – zoals er nu nog vaak gedacht wordt.

Het enige dat we nog even moeten oplossen is dat nu sommige soorten inkt nog kankerverwekkend zijn, maar daar verzinnen ze vast iets op. En zo niet is dat ook een heel mooie gedachte: samen ten onder gaan aan onze tatoeages. Schitterend.

Als dát de wereld niet verbroedert, weet ik het ook niet meer.