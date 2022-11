Drummer Mimi Parker van Amerikaanse indieband Low overleden

Mimi Parker, de drummer en vocalist van de Amerikaanse indieband Low, is zaterdag op 55-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de groep zondag bekendgemaakt. Bij Parker werd eind 2020 eierstokkanker ontdekt. Afgelopen zomer schrapte de band een geplande tournee vanwege de behandeling die Parker daartegen onderging, waaronder een optreden op het Utrechtse festival Le Guess Who? dat komend weekend plaatsvindt.

Low werd in 1993 opgericht door Parker en haar man en zanger Alan Sparhawk, twee Amerikaanse mormonen. Hun muziek wordt gekenmerkt door de tweestemmige zang van het koppel. Het wordt, omdat het langzaam en volgens fans betoverend is, ‘slowcore’ genoemd. Bijna ieder album dat het koppel uitbracht, was gemaakt met een bassist erbij. Low bracht vorig jaar een dertiende album uit, voor het eerst waren daarop alleen Parker en Sparhawk te horen.

„Onze muziek vroeg om een reactie op deze shitwereld en de waardeloze manier waarop ons land geregeerd wordt”, zei Sparhawk over dat album in een interview met NRC. „De pandemie deed daar een schepje bovenop. We besloten dat onze muziek kaler, ruwer en schurender moest worden.”

Stammenoorlog

Waarheid vinden in muziek was het belangrijkste voor de band, vertelde Sparhawk. „In Amerika wordt een stammenoorlog uitgevochten tussen mensen die niet openstaan voor elkaars ideeën. Je hoeft geen namen van politici te noemen om muziek met een maatschappelijke lading te maken. Ik beschouw wat wij doen in de eerste plaats als folkmuziek. We maken het om mensen samen te brengen, zonder hoogdravende achterliggende theorieën.”

„Vrienden, het is moeilijk om het universum in taal en in een korte boodschap om te zetten, maar ze is gisteravond overleden, omringd door familie en liefde”, schrijft Low op sociale media. Mimi Parker laat twee kinderen na.

