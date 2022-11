De niet-westerse buitenwereld is nogal zwijgzaam over de doorgaande opstand in Iran tegen het repressieve bewind van opperste leider Ali Khamenei, is u dat ook opgevallen? China en Rusland zijn natuurlijk goed bevriend met het islamitische regime, dus die gaan de protesten niet aanmoedigen. De naburige konings- en emirshuizen daarentegen hebben meer dan de nodige problemen met Teheran. Maar die bewinden hebben óók grote moeite met het concept protest. Stel je voor dat het bij de overburen revolutie zou worden! En dat die ook nog eens tot een democratie zou leiden! Dat zou weleens besmettelijk kunnen zijn! Denk even terug aan de Arabische lente van 2010-2011. Door volksprotest in het nauw gedreven leiders als Ben Ali (Tunesië) en Hosni Mubarak (Egypte) kregen tot het laatst steun uit het Arabische Golfgebied. Legerleider Sisi kwam in 2013 met Emiraatse, Koeweitse en Saoedische hulp in Egypte aan de macht.

Maar afgezien van de straatdemonstraties hier en daar uit solidariteit met de Iraanse vrouwen en mannen die hun vrijheid opeisen, weet de westerse buitenwereld ook niet goed wat te doen. Ik las in de Kamerbrief van minister Wopke Hoekstra (CDA) van 11 oktober hoezeer hij en zijn ambtenaren hun best hebben gedaan hun „grote bezorgdheid” over te brengen „richting de Iraanse autoriteiten”, waaronder een „dringend verzoek” om het recht op vreedzaam protest te respecteren. Zo! Is niet naar geluisterd. De Canadese premier Trudeau zwoer het „bloeddorstige regime” te straffen en kondigde nieuwe sancties af. Maar ja. Iran ligt al begraven onder een berg van sancties en het regime ontwikkelt vooral behendigheid in het omzeilen daarvan.

En dan Amerika. Dat koestert een speciale afkeer van de ayatollahs sinds de bezetting van de Amerikaanse ambassade (1979-1981). Maar president Bidens slip of the tongue „we gaan Iran bevrijden” – u en ik weten dat hij dat niet gaat doen – maakt de betogers des te kwetsbaarder: zie je wel, agenten van het buitenland, roept Teheran tevreden.

Washington gaat nu proberen Iran te verwijderen uit de Commissie van de Verenigde Naties inzake de Status van Vrouwen (CSW), zo heeft vicepresident Kamala Harris vorige week aangekondigd. Want „een land dat systematisch de rechten schendt van vrouwen en meisjes” hoort niet thuis in een orgaan „dat tot taak heeft juist die rechten te beschermen”.

Is dat zo? Alleen vrouwenbeschermers in de CSW, en ook alleen mensenrechtennalevers in de Mensenrechtenraad van de VN? Volgens mij heeft het meer zin met de schenders in gesprek te blijven dan een theekrans met gelijkgezinden te houden. Om de vrouwvriendelijkheid te wegen van de 45 lidstaten heb ik eens gekeken wie er verder in de CSW zitten. Wat doet Afghanistan erin? Nummer 146 en laatst in de Gender Gap Index, die de facto de positie van vrouwen meet. Pakistan op 145, Iran 143, Algerije 140, Marokko 136, India 135. Weg ermee, zeg ik.

Maar serieus, gaat het lukken Iran eruit te gooien? De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield zei op een persconferentie dat ze met bondgenoten in gesprek gaat. En dan een stemming in de Economische en Sociale Raad van de VN, die de leden van de CSW kiest, of in de Algemene Vergadering? Ik denk dat anderen een ongewenste bui zien hangen. Als Iran uit de CSW moet, wat doet China dan in de Mensenrechtenraad? Qatar!

Nee, de Iraniërs moeten het helemaal zelf opknappen.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.