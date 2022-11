Bloedvaten in de hersenen spelen een sleutelrol bij het ontstaan van koorts

De bloedvaten in de hersenen zijn de enige cruciale schakel bij de ontwikkeling van koorts. De endotheelcellen in de wand van de bloedvaten spelen een belangrijke rol in het overbrengen van het ontstekingssignaal naar de hersenen. Dat schrijven onderzoekers van de Linköping universiteit in Zweden in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Signaalmoleculen

Wanneer virussen of bacteriën het lichaam binnendringen, slaat het immuunsysteem alarm. In een kettingreactie op de indringers komen er dan grote hoeveelheden signaalmoleculen vrij in de bloedbaan, de zogeheten cytokines. Het is bekend dat deze signaalstoffen de trigger zijn voor het opwekken van koorts, maar zelf zijn ze te groot om de bloedhersenbarrière over te steken. Aangezien de „thermostaat” die de lichaamstemperatuur regelt diep in de hersenen in de hypothalamus ligt, moet het ontstekingssignaal er op een andere manier terecht komen.

Al langer vermoeden wetenschappers dat het signaal via prostagladineproducerende cellen naar de hersenen gaat. Prostaglandine E 2 is een hormoonachtig molecuul dat bindt aan receptoren in de hypothalamus. Verder is bekend dat endotheelcellen in de bloedvaten prostaglandine gaan produceren in reactie op cyokines. Dat doen ze niet alleen in de hersenen, maar ook bijvoorbeeld in de longen en de lever. De vraag hoe precies het signaal de hersenen bereikt bleef daarmee nog altijd open.

De Zweedse onderzoekers hebben de puzzel nu eindelijk opgelost met geavanceerde experimenten met muizen. Ze hebben nu onomstotelijk aangetoond dat alleen de endotheelcellen in de bloedvaten van de hersenen de ontstekingsprikkel overbrengen naar de hersenen.

In de proeven werkten ze met twee verschillende groepen genetisch gemodificeerde muizen. De eerste groep muizen kon geen prostaglandine aanmaken in de endotheelcellen van de hersenen en ontwikkelde geen koorts in het experiment. De tweede groep muizen kon alleen prostaglandine produceren met de endotheelcellen van de hersenen en ontwikkelde wel koorts.

Kathether

De onderzoekers gebruikten een op afstand te bedienen katheter zodat ze de muizen „ongemerkt” een dosis bacterie-eiwitten konden toedienen. Dit maakt de temperatuurmetingen nauwkeuriger, omdat de dieren zo geen stress krijgen van proefdierhandelingen.

Karin Mulders-Manders, internist bij Radboudumc in Nijmegen, zegt dat deze grondige aanpak de studie bijzonder maakt. Voor de experimenten hebben de wetenschappers niet alleen eiwitten uitgezet, zoals wel eerder is gedaan, maar specifiek eiwitten in de hersenen aan en uit gezet. „Tot nu toe wisten we niet dat de bloedvaten van de hersenen zo belangrijk waren”, zegt Mulders-Manders. „We dachten dat de longen en de lever ook konden bijdragen. Maar die zijn dus niet zo belangrijk als we dachten.”

Muisstudies zeggen niet altijd alles over hoe processen in het menselijk lichaam verlopen. Maar omdat exact dezelfde moleculen ook eenzelfde rol spelen in koorts bij mensen, mag je wel aannemen dat ook bij de mens de hersenbloedvaten een sleutelrol spelen”, zegt Mulders-Manders.