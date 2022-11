Artsen zonder Grenzen: leefomstandigheden in Syrisch kamp Al-Hol zijn rampzalig

De leefomstandigheden in het bekende vluchtelingenkamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië zijn „rampzalig”, stelt Artsen zonder Grenzen (AzG) in een maandag gepubliceerd rapport. Volgens de hulporganisatie heerst er wetteloosheid in het kamp, ontbreekt bescherming tegen geweld en zijn de humanitaire omstandigheden dramatisch. De voornaamste doodsoorzaak in het kamp is crimineel geweld.

„In feite is Al-Hol een enorme openluchtgevangenis. De kinderen, die veelal daar zijn geboren, zijn beroofd van hun kindertijd en veroordeeld tot een leven vol geweld en uitbuiting, zonder onderwijs en hoop”, schrijft Martine Flokstra van AzG.

Toegang tot medische zorg is een „angstaanjagende beproeving”. Volgens Flokstra moeten mensen soms uren of dagen wachten op toestemming om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis - een uur rijden - te mogen. Ook krijgen ouders zelden toestemming om hun kinderen te vergezellen bij deze bezoeken, die onder strenge bewaking plaatsvinden. Van de overledenen in het kamp was vorig jaar 35 procent onder de zestien jaar.

Islamitische Staat

Het vluchtelingenkamp Al-Hol werd opgezet om veilig en tijdelijk onderdak te bieden aan mensen die door de oorlog in Syrië en Irak hun huis moesten ontvluchten. Maar vanaf eind 2018 wordt het vooral gebruikt om voormalig strijders van Islamitische Staat (IS) en hun families op te vangen. Sindsdien is Al-Hol volgens AzG steeds meer veranderd in een onveilige en onhygiënische gevangenis.

Volgens de Verenigde Naties wonen er momenteel ruim 50.000 mensen in Al-Hol. Met 64 procent vormen kinderen de overgrote meerderheid van de bevolking van het kamp. De VN uitte eerder ook al haar zorgen over de „levensbedreigende” leefomstandigheden in het kamp: gemiddeld sterven er twee kinderen per dag aan ziektes en ondervoeding. „Er zijn nog steeds geen langetermijnalternatieven om deze situatie te beëindigen. En hoe langer mensen in Al-Hol worden vastgehouden, hoe erger het wordt”, schrijft Flokstra in het rapport.

Veel vluchtelingenkampen in het noorden van Syrië staan onder bewaking van Koerden, die de internationale gemeenschap al tijden om hulp vragen. Zij willen dat niet-Syrische mensen worden opgehaald door het land waar zij vandaan komen. In het kamp zitten mensen van meer dan zestig nationaliteiten. Vorige week haalde Nederland twaalf IS-vrouwen en hun 28 kinderen op uit Syrische vluchtelingenkampen, waaronder Al-Hol. De vrouwen worden verdacht van terroristische misdrijven.