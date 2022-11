‘Als iemand er goed uitziet, geef je minder haat’

Bij de opening van de middag over mediawijsheid is het meteen raak. Op het scherm vertelt een jonge acteur – oorbellen, ketting, nagellak, snorretje – aan de zaal waar het vandaag over gaat: online haat. „Wees jezelf”, is zijn conclusie, „neem je ruimte in, maar laat ook een plek voor de ander.” Negeer de haters en geef zelf geen haat.

De zaal barst los in gejoel. Tientallen rode kaarten (dislikes) , die onder de stoelen lagen, gaan omhoog. „Doorlopen!”, roept een jongen. En zo zal de zaal de hele middag reageren wanneer deze jongeman op het scherm verschijnt. Want, zeggen de kinderen later desgevraagd: hij is homo.

Vrijdagmiddag, in het Maris College in Den Haag, zitten ruim tachtig eersteklassers van het vmbo basis- en kaderberoeps en gemengde leerweg. Tieners, al met make-up, oorbellen, een enkele hoofddoek, bonte kapsels, beugels, trainingspakken, mooie nagels. Vier aanwezige acteurs en één op het scherm geven een voorstelling over mediawijsheid. De sfeer is ongeremd, de zaal onrustig.

Dit is de derde school waar deze voorstelling is gegeven, in samenwerking met onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze observeren de reacties van de kinderen. Deze week is de Week van de Mediawijsheid – uitgeroepen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bedoeling is dat de tieners leren reflecteren op de ‘haat’ die ze zelf soms online krijgen én de haat die ze zelf uitdelen. De twee uur durende voorstelling Block or Bless, is flitsend, met harde muziek en herkenbare tienersituaties.

Influencers

De kinderen mogen aan het begin kiezen bij wie van de vier acteurs in de zaal ze willen horen – die ieder een online influencer spelen. Ze gaan bij hun kandidaat zitten. Ze zijn de ‘volgers’ van deze influencer, net als op Instagram of TikTok. Na elke scène of filmpje moeten ze op het scherm rode of groene kaarten in de lucht steken om hun mening te geven. Om de twintig minuten mogen ze wisselen van influencer.

Alleen de ‘influencer’ op het grote scherm, die de scènes telkens aan elkaar praat, is niet fysiek aanwezig. Dat is toeval – hij kon niet bij de voorstellingen aanwezig zijn. Op andere scholen reageerden leerlingen wel iets minder heftig op hem, vertelt Esther Rozendaal, universitair hoofddocent digitale weerbaarheid bij de Erasmus Universiteit, achteraf. „Ze stootten elkaar aan en vroegen ‘is hij homo?’ maar hij werd niet zo uitgejouwd.”

Jongens moeten gewoon niet op jongens vallen Leerling van het Maris College

Terrence, de jonge, zwarte influencer, blijkt vanmiddag veruit de populairste. De andere drie influencers zijn witte meisjes die vertellen over „kwetsbare” momenten die ze beleefden op Instagram of in WhatsApp-groepen.

De kinderen op de voorste rijen luisteren geïnteresseerd. De achterste vier à vijf rijen niet. Een paar keer wordt een jongen de zaal uitgestuurd door een leerkracht – de één omdat hij onophoudelijk kliert, kletst en achteromkijkt, de ander omdat hij de like-dislike-kaarten verscheurt.

Op een goed moment toont influencer Terrence op het grote scherm een WhatsApp-groepsgesprek van zijn vrienden. Zijn maten nemen hem in de maling in zijn afwezigheid en grappen dat hij „toch wel te laat zal komen” omdat hij „Surinamer” is. De grappen worden allengs grimmiger. „Boe!”, roept de zaal. „Dat is racistisch!” Rode kaarten vliegen omhoog. Inderdaad, zegt Terrence. Wat vinden we hiervan?, vraagt hij. „Fake friends”, roept iemand.

Echte reacties

Even later worden echte „haatreacties” van volgers op Instagram voorgelezen aan de zaal. Als tien kinderen (van de tachtig) de rode kaart hebben opgestoken, omdat de reacties voor hen te ver gaan, zal het voorlezen stoppen, zo is de afspraak. Het begint met: „Jij bent kankernep!”. Stilte. „Je bent een hoer voor likes.” Niks. „Ik maak je dood”. Er gaan een paar rode kaarten omhoog. Iedereen luistert. „Ga terug naar je eigen land!”. Er gaan meer dan tien kaarten omhoog. Het voorlezen stopt.

Later zal de leider van het toneelgezelschap haar verbazing uitspreken tegen de zaal: „Ik had bij de eerste reacties al buikpijn, maar jullie vonden die volstrekt normaal.” Veel kinderen knikken.

Vinden de leerlingen het echt normaal om reacties met ‘kanker’ of ‘hoer’ en doodswensen te lezen of schrijven op sociale media? De acteurs bespreken het naderhand kort met hun ‘volgers’. „Eigenlijk niet”, zegt een jongen. „Maar ik wilde niet de eerste zijn om een rode kaart op te steken en te zeggen dat iets te ver gaat.” Ah, zegt de acteur. Groepsdruk? Ja, dat.

En de hevige reacties op de homoseksuele acteur? „Jongens moeten gewoon niet op jongens vallen”, zegt een jongen.

En, zegt een andere jongen onverschillig: „Als iemand er goed uitziet, geef je minder haat.” Haten doe je ook, zegt een meisje, omdat je dan zélf minder haat op je berichten krijgt.

Omstanders

De antwoorden passen precies in de uitkomsten van het onderzoek naar omstandersgedrag online van Esther Rozendaal van de Erasmus Universiteit. „De kans is groter dat mensen in actie komen [iemand verdedigen] als ze het gevoel hebben dat anderen in hun sociale omgeving dat ook doen, hetzelfde gedrag ook van hen verwachten en hen daarin aanmoedigen.”

Aan het einde van de middag, stroomt de zaal leeg en blazen de acteurs, leraren en onderzoekers even stoom af. „Wow, heftige reacties”, zeggen ze. Maar daardoor ook een zinvolle middag, vinden ze – juist voor de vele kinderen ertussen die alles stilletjes en geïnteresseerd in zich opnamen.