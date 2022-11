Ajax treft Union Berlin, PSV loot Sevilla in tussenronde Europa League

Ajax is in de loting van de zogenoemde tussenronde van de Europa League gekoppeld aan het Duitse 1. FC Union Berlin. PSV treft in het toernooi het Spaanse Sevilla, de voormalige club van diens aanvoerder Luuk de Jong. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon maandag uitgewezen. Ajax speelt op 16 februari 2023 eerst thuis. Een week later, op 23 februari, is de terugwedstrijd in Berlijn. PSV start het tweeluik, dat op dezelfde data plaatsvindt, in Sevilla.

Feyenoord is als poulewinnaar in de Europa League al zeker van een plek in de achtste finale van het tweede Europese clubtoernooi. Die staat geprogrammeerd voor 9 en 16 maart volgend jaar. Feyenoord kwam afgelopen seizoen, toen het tot de finale van de Conference League reikte, uit tegen Union Berlin. Het leverde een confrontatie op waarbij veel aandacht ging naar ongeregeldheden buiten het veld. In Rotterdam vielen hooligans een restaurant aan, waar op dat moment de clubleiding van Union dineerde.

In de tussenronde treffen acht nummers drie uit de poulefase van de Champions League, waaronder Ajax, acht nummers twee uit de poulefase van de Europa League, waaronder PSV. De winnaars over twee wedstrijden vervolgen hun Europese campagne in de achtste finale. FC Barcelona, waar de Nederlandse internationals Memphis Depay en Frenkie de Jong spelen, werd ook uitgeschakeld in de Champions League en moet het in de tussenronde van de Europa League opnemen tegen Manchester United, dat onder leiding staat van de Nederlandse trainer Erik ten Hag.

Champions League

In de Champions League-loting, die voorafgaand aan de Europa League-loting plaatsvond, werden topteams Paris Saint-Germain en Bayern München aan elkaar gekoppeld. Een andere in het oog springende wedstrijd in het belangrijkste clubtoernooi van Europa is die tussen Liverpool en Real Madrid. Het Belgische Club Brugge neemt het in de achtste finale van het elitebal op tegen Benfica.

De vierde Nederlandse club die Europees actief is na de winterstop, is AZ. De ploeg uit Alkmaar plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finale van de Conference League. Ook in de Conference League vindt eerst een tussenronde plaats. Pas daarna weet AZ tegen wie het uitkomt in de knock-out fase van het derde Europese toernooi.

Correctie (7 november 2022): In een eerdere versie van dit stuk stond dat AZ in de koker zat van de loting voor de Conference League. Dat klopt niet en is hierboven aangepast.