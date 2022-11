Serviërs in Kosovo nemen massaal ontslag bij politie, justitie en andere overheidsdiensten

Kosovaarse Serviërs hebben zaterdag ontslag genomen uit bij de politie, justitie en andere overheidsdiensten in vier noordelijke overwegend door Serviërs bewoonde gemeenten in Kosovo. Dat melden lokale media zondag. De reden voor de ontslagnemingen is de onlangs ingevoerde verplichting om Kosovaarse kentekenplaten op de auto te hebben. De Serviërs beschouwen dat als een provocatie en onderdrukking.

De ontslagnemingen kwamen na een bijeenkomst in de stad Zvecan, georganiseerd door de Servische partij Srpska Lista. Volgens de partij hebben onder meer de burgemeesters van gemeenten met een Servische meerderheid, parlementsleden, rechters, openbare aanklagers en Kosovaarse politieagenten allemaal hun baan hebben opgezegd. Tijdens de bijeenkomst trokken politiefunctionarissen demonstratief hun Kosovaarse politie-uniformen uit.

Nenad Djuric

Vrijdag werd de regionale directeur van de Kosovaarse politie voor de Servische meerderheid in het noorden van Kosovo, Nenad Djuric, geschorst op verdenking van oproep tot verzet. Djuric liet donderdag weten dat de politie in het noorden van Kosovo het besluit van de regering om berispingen uit te delen aan chauffeurs met Servische kentekenplaten niet zal uitvoeren.

Zondag gingen enkele duizenden burgers de straat op in Mitrovica, een overwegend Servische provincie in het noorden van Kosovo, uit protest tegen de schorsing van Djuric. Ze droegen spandoeken met daarop „wij zijn allemaal Nenad Đuric”. Het protest eindigde zonder ongeregeldheden.

Nummerplatenwet

Het conflict tussen Kosovo en Servië, dat af en toe weer oplaait, gaat formeel over kentekenplaten. Kosovaren die Servië in willen rijden moeten daar nu al ruim tien jaar een tijdelijk nummerbord voor aanschaffen. Vorig jaar dreigde Kosovo diezelfde regel op te leggen voor Servische automobilisten. Dit werd door Servië gezien als provocatie en onderdrukking van de Servische minderheid in Kosovo, die veelal rijdt in auto’s die in Servië geregistreerd zijn.

Na EU-bemiddeling zag Kosovo afgelopen najaar af van de maatregel, maar een poging van de premier van Kosovo, Albin Kurti, om per 1 september de nummerplatenwet alsnog in te voeren blies de afgelopen weken nieuw leven in het conflict tussen de buurlanden.

Kosovo telt ongeveer honderdduizend inwoners die zich identificeren als Servisch, op een bevolking van 6,8 miljoen mensen.

Lees ook: Wat zit er achter de escalatie van het conflict tussen Servië en Kosovo?