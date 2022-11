‘Schreuder rot op’, zingen Ajax-fans na klap tegen PSV

De spanning is terug in de Eredivisie. PSV heeft met een zwaarbevochten 2-1 overwinning in de Johan Cruijff Arena niet alleen de eerste plaats veroverd, maar deelde ook een mentale klap aan de naaste concurrent uit. Ajax wist dit seizoen in de Eredivisie noch in de Champions League een topduel te winnen. Het PSV van trainer Ruud van Nistelrooij staat na dertien duels twee punten voor op de ploeg van Alfred Schreuder. De verschillen zijn echter klein: als Ajax woensdag de inhaalwedstrijd thuis tegen Vitesse wint, zijn de rollen weer omgedraaid. Een groot deel van het Amsterdamse publiek had nu al op een groot gat met PSV gerekend en eiste met spreekkoren het vertrek van Schreuder. „We waren gewoon niet goed genoeg”, verzuchtte Schreuder.

Opstootjes

De topper in de Eredivisie werd door verschillende opstootjes tussen spelers van beide elftallen tijdens en na de wedstrijd ontsierd. Trainers en spelers keken daar op verschillende wijze naar. „Ach, dat hoort bij zo’n wedstrijd”, stelde Van Nistelrooij schouderophalend. Schreuder: „Dat was niet goed. Er zat een bepaalde frustratie in de ploeg. We hadden de energie beter in ons voetbal kunnen steken.”

PSV behaalde zondag een overwinning in een weinig aantrekkelijk duel waarbij het uit tegenaanvallen twee kansen koelbloedig afmaakte, terwijl Ajax weliswaar grote delen van de wedstrijd het veldoverwicht had, maar slechts één keer kon scoren. Tot frustratie van het publiek in het uitverkochte stadion waarin de supporters van PSV ontbraken.

De Eindhovense aanhang had zich drie maanden geleden bij de strijd om Johan Cruijff Schaal volgens de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in woord en gebaar dusdanig misdragen dat ze nu niet welkom waren. In aanloop naar de wedstrijd lieten supporters van PSV zich opnieuw van hun slechtste kant zien door een spandoek met de tekst ‘Van supporters pesten wordt (sic) je blij, je zoon is een crimineel, niet wij’ voor het huis van Halsema op te hangen.

Een actie die ook door PSV-directeur Marcel Brands werd afgekeurd. Al had Brands zich eraan geërgerd dat Halsema het gedrag van Ajax-fans onbestraft liet. Destijds liet de aanhang van Ajax zich met spreekkoren naar PSV („alle boeren zijn homo”) ook niet onbetuigd. Dezelfde tekst werd zondag opnieuw door het Ajax-publiek gescandeerd. Al keerden de fanatiekste fans zich in de slotfase meer tegen de eigen trainer. „Schreuder rot op”, galmde na het laatste fluitsignaal door de Johan Cruijff Arena.

Schreuder bleef er rustig onder: „Druk hoort erbij. Ik snap ook wel dat de fans verwachten dat we van PSV winnen.”

Verrast

Vele kenners hadden voor het seizoen het verschil tussen Ajax en PSV groter ingeschat. Die werden al verrast toen PSV het duel om de Johan Cruijff Schaal op 30 juli met 5-3 wist te winnen. Ajax kon destijds nog als excuus aanvoeren dat het elftal veel minder ver was in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De gewonnen finale gaf PSV een boost in de lastige ontmoetingen met AS Monaco. De eerste hobbel op weg naar de Champions League. Maar PSV kwam daarna in de play-offs tekort tegen het zwakkere Rangers FC.

Duel tussen Ajacied Steven Berghuis (rechts) en Erick Gutierrez, de maker van het tweede doelpunt van PSV. Foto Maurice van Steen / ANP

De ploeg van Van Nistelrooij is nu, ruim drie maanden verder, op verschillende plekken veranderd. De nieuwe rechtsback Ki-Jana Hoever kreeg bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal nog een basisplaats, middenvelder Guus Til was toen met drie doelpunten de grote man van PSV en de jonge Xavi Simons was niet meer dan een invaller. Hoever verloor zijn plek aan Phillip Mwene, en Til maakte plaats voor de zich zeer snel ontwikkelende Simons. Die was zondag niet meer uit de basis weg te denken en maakt zelfs aanspraak op de WK-selectie van Louis van Gaal.

Ajax hoopte na de sensationale transferzomer – met 216 miljoen euro aan inkomsten en 111 miljoen euro aan uitgaven – opnieuw te overwinteren in de Champions League. Terwijl voor PSV deelname aan het prestigieuze clubtoernooi het doel was. Zowel Ajax als PSV wist op Europees niveau niet aan de verwachtingen te voldoen. Beiden zijn inmiddels veroordeeld tot het spelen van een tussenronde in de Europa League in februari. Terwijl Feyenoord nu als enige Nederlandse club verzekerd is van een plaats bij de laatste zestien in dit toernooi.

Ajax en PSV kregen in ‘Europa’ een lesje in nederigheid. Het elftal van Alfred Schreuder schoot tegen Engelse FC Liverpool en het Italiaanse SSC Napoli in alle opzichten tekort en was vier keer kansloos. Ajax was wel twee keer een maat te groot voor het Schotse Rangers FC. Daarmee verzekerde het zich voor de Europa League. Rangers FC was uitgerekend de club die PSV in de voorronde van de Champions League had uitgeschakeld. PSV herstelde zich enigszins in de Europa League, door in een groep met Arsenal, FK Bodø/Glimt en FC Zürich als tweede te eindigen.

Wachten op fout

Het onderlinge duel tussen Ajax en PSV was een harde strijd tussen twee ploeg die om de koppositie vechten. PSV begon wat meer afwachtend dan Ajax dat in eigen huis het spel moest maken. PSV wachtte geduldig op een fout van Ajax om uit een counter toe te kunnen slaan. Die tactiek werkte. Sterspeler Cody Gakpo was in de 23ste minuut zijn Mexicaanse tegenstander Jorge Sánchez te slim af en passte de bal op de ervaren Luuk de Jong. Die tikte hem knap met de zool van zijn schoen binnen. In de 50ste minuut was het diezelfde De Jong die de bal vrij speelde voor de scorende Gutiérrez.

Invaller Lorenzo Lucca kon voor Ajax slechts de eer redden met een doelpunt in de 83ste minuut. Daar namen de supporters van Ajax geen genoegen mee. PSV vierde de eerste competitiezege in de Amsterdam sinds 2015 met de aanhang wachtend op afstand op de ploeg die als koploper terugkeerde in Eindhoven – al kan dat dus van korte duur zijn.