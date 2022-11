Overleden persoon gevonden op strand Terschelling

Op het westelijk gelegen strand van Terschelling is zondagochtend een lichaam aangetroffen van een overleden persoon. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer, meldt de politie op Twitter. De politie kijkt daarbij of het gaat om een van de twee personen die vermist raakten na een bootongeluk bij Terschelling twee weken geleden.

Een watertaxi en een snelboot kwamen in de ochtend van 21 oktober met elkaar in botsing, waarna de watertaxi met acht opvarenden zonk. Bij het ongeluk kwamen twee personen om het leven en raakten vier mensen gewond. Twee anderen, een jongen van twaalf en een man van negenentwintig, zijn tot nu toe nog altijd vermist. Al snel na de aanvaring werd de kans klein geacht dat zij het overleefd zouden hebben. Meerdere zoektochten naar het tweetal in de dagen daarna hadden niks opgeleverd.

Om 07.00 uur zondagochtend ontving de politie de melding over het lichaam, dat vlakbij het Groene Strand in West-Terschelling werd aangetroffen. Ter hoogte van dat strand vond ook het ongeluk plaats. Hoe het kon dat de twee vaartuigen zijn gebotst, is nog altijd niet duidelijk.

