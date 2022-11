Op Mastodon blijft de haat gevangen in zijn eigen bubbel

Sinds de overname van Twitter door tech-miljardair Elon Musk maken sommige ontevreden gebruikers de overstap naar het decenterale sociale netwerk Mastodon. Daar is niet één iemand de baas zoals bij Twitter het geval is. Gebruikersgegevens zijn niet in handen van het bedrijf en worden dus ook niet gebruikt om algoritmes te trainen en advertenties te pushen. Maar misschien wel het belangrijkste voor de meeste nieuwelingen: haatdragende en discriminerende berichten zijn er in de meeste hoeken niet.

Mastodon is een decentraal sociaal netwerk en dat betekent dat er niet één plek is waar je een account aan kunt maken, zoals bij Twitter. Je kiest uit de verschillende servers, zoals bijvoorbeeld de populairste Mastodon.social, of de lokale Mastodon.nl. Andere servers kunnen zich toespitsen op onderwerpen als kunst, popcultuur, vrijheid van meningsuiting of zelfs Tukkers. Elke server heeft zijn eigen regels en moderatoren. Onderling kunnen de mensen in verschillende gemeenschappen met elkaar communiceren. De vrijwillige moderatoren beslissen zelf welke regels er gelden in hun gemeenschap, en welke andere gemeenschappen geblokkeerd worden.

Wie zoekt, kan servers vol haat, complotten of desinformatie vinden, maar de inhoud van deze gemeenschappen zijn geblokkeerd door de moderatoren van de bekendere servers. Dat betekent dat de ongewenste inhoud in zijn eigen bubbel blijft en niet terechtkomt op de tijdlijn van gebruikers die daar geen zin in hebben. Zoals bijvoorbeeld de server van Lange Frans waarop hij praat over complottheorieën die op de bekende server Mstdn.social (29.000 actieve gebruikers) worden tegengehouden. Dankzij deze eigenschap voelt Mastodon voor veel Twitter-overstappers als een ontgifting.

Lees ook: Is Mastodon het alternatief voor Twitter?

Ik stapte in de Mastodonwereld via de server Mastodon.nl en zag dat Mastodonfans hun platform niet zien als een alternatief voor Twitter, een plek waar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting voorbij het respectvolle gesprek worden opgerekt. Mastodon kent allemaal kleine dorpjes waarin het makkelijker is voor de moderators om de boel netjes te houden. Op een gigantische toestroom van belangstellenden op één server, zoals de grootste Mastodon.social waar het momenteel niet meer mogelijk is om een account aan te maken, is het netwerk niet gebouwd.

Van een echte volksverhuizing van Twitter naar Mastodon is nu in ieder geval geen sprake. Technieuwswebsite Tweakers schreef afgelopen donderdag dat Mastodon bijna 200.000 gebruikers erbij kreeg sinds de overname van Twitter door Elon Musk. Daarmee heeft nog geen 0,1 procent van de actieve gebruikers het Twitter-alternatief uitgeprobeerd.

Wie lang genoeg op Twitter heeft gezeten, weet dat de app alles behalve goed voor je bloeddruk is. Zo nu en dan zie je dat een gebruiker de app afzweert maar vervolgens na een week of twee tóch terugkeert. Waarom? Omdat er weer ophef is. Over politici, het klimaat of de geheime coronadeals van Sywert van Lienden. De nieuwsgierige mens is maar al te graag een ramptoerist.

Mastodon mist de giftige scheldpartijen van Twitter, omdat die simpelweg niet zijn toegestaan. Wat ik meemaakte was een idealistisch platform dat wordt gebruikt als sociaal netwerk in zijn puurste vorm: gewoon, om gezellig te socialiseren.