Ook de huisarts kan iets doen voor het klimaat – andere medicijnen voorschrijven bijvoorbeeld

De moeder van Iris Wichers was altijd „van het biologische eten” en haar vader repareerde zijn kapotte spullen liever dan dat hij ze weggooide. Iris Wichers (47), huisarts en richtlijnontwikkelaar, vond het als kind al raar dat de westerse mens zoveel afval produceert. Later las ze over de Club van Rome, die in 1972 schreef dat we de aarde aan het uitputten waren en waarschuwde voor een milieu- en klimaatramp. Onbegrijpelijk, dacht ze, dat er in alle jaren daarna zo weinig gebeurd was om die tegen te gaan.

Dat ze zelf ook iets kon doen begon een jaar of tien geleden tot haar door te dringen. Ze verhuisde toen met man en kinderen van Amsterdam naar Loenen aan de Vecht en in hun nieuwe huis kwamen zonnepanelen, ledlampen en een warmtepomp. „We zijn vegetariër geworden”, zegt ze aan de tafel tussen de keuken en de woonkamer. „Al eten we af en toe wel biologische spekjes of worstjes. En we eten kaas. Maar geen roomboter.” Dierenleed vindt ze inmiddels ook een argument om dingen wel of niet te doen.

CV Veneuze trombose Iris Wichers (Nijkerk, 1975), studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een onderzoek naar veneuze trombose. Ze is huisarts in Gezondheidscentrum Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost en wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Huisartsen genootschap.

Ze is huisarts in Gezondheidscentrum Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost en sinds 2015 werkt ze daarnaast bij het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging die standaarden en behandelrichtlijnen voor huisartsen opstelt. Ze was de eerste daar die onderzoek ging doen naar het effect van de huisartsenzorg op het milieu en het klimaat. Ze heeft e-boek De groene huisartsenpraktijk gemaakt waarin adviezen staan voor de bouw en inrichting van praktijkruimten en hoe de hoeveelheid afval kan worden beperkt. 4 procent van de voetafdruk van alle zorg in Nederland komt van afval. Maar waar ze vooral naar kijkt, dat zijn de geneesmiddelen die huisartsen voorschrijven. In de huisartsenzorg is de voetafdruk van geneesmiddelen het grootst.

Zo kunnen huisartsen in het gesprek met de patiënt het milieu- en klimaatargument meenemen

Uit Brits onderzoek was al bekend dat een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door zogeheten dosisaerosolen. Dat zijn spuitbussen waarmee astma- en COPD-patiënten hun medicijnen inhaleren. Een derde deel van de uitstoot van broeikasgassen door geneesmiddelen is afkomstig van de drijfgassen in die dosisaerosolen. Het artikel dat ze erover heeft geschreven, samen met Lowik Pieters van het RIVM, is in oktober gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Daarin zeggen ze dat een huisarts met twintig astma- en COPD-patiënten de uitstoot met jaarlijks 1.800 CO 2 -equivalent omlaag kan brengen door minder dosisaerosolen voor te schrijven. Dat is dezelfde reductie die je krijgt als je een benzineauto vervangt door een elektrische. Er zijn in Nederland ongeveer een miljoen astma- en COPD-patiënten, in theorie zou het veel kunnen schelen.

Toch klinkt het als een druppel op de gloeiende plaat.

„Dat is het ook, maar als we allemaal op elkaar gaan zitten wachten en intussen niets doen, verandert er nooit wat.”

Het alternatief, schrijven jullie, is een poederinhalator.

„Die is veel milieuvriendelijker en als er geen zwaarwegende patiëntfactoren spelen zou die de voorkeur moeten hebben. In Groot-Brittannië is de milieu-impact al opgenomen in de handleiding voor patiënten. De werkgroep voor de NHG-Standaard Astma bij volwassenen heeft besloten om dat ook te doen voor Nederland, maar dan in de richtlijn voor huisartsen. Zo kunnen huisartsen in het gesprek met de patiënt het milieu- en klimaatargument meenemen in hun overwegingen voor de ene of de andere inhalator.”

Als je een strontje op je ooglid hebt kan ik antibioticazalf voorschrijven. Maar een warme washand is veel effectiever

En patiënten gaan daarin mee?

„De gezondheid van de patiënt staat natuurlijk altijd voorop. Maar als die net zo goed of beter gediend is met een poederinhalator, kies ik voor een poederinhalator. Ik kan tegen de patiënt zeggen dat ik ook aan het klimaat denk, maar het hoeft niet, het doet er verder niet toe. Nogmaals, het gaat om de gezondheid van de patiënt, maar ik vind dat artsen ook de voetafdruk van alle geneesmiddelen die ze voorschrijven zouden moeten laten meewegen in hun beslissingen. Voor zover bekend natuurlijk.”

Van middelen als ibuprofen, naproxen en diclofenac is bekend dat ze het oppervlaktewater vervuilen.

„De NSAID’s ja. De resten ervan geven schade aan vissen en amfibieën, en dus aan de biodiversiteit. Om die resten eruit te filteren voor drinkwater kost veel energie. Wat dus heel erg nodig is: dat je ze vervangt door middelen die niet die resten geven, zoals paracetamol. In de richtlijn is paracetamol al de eerste stap bij pijn. En voor huisartsen is het goed om te weten dat paracetamol ook geen risico vormt voor het oppervlaktewater.”

Ze vertelt over een patiënt met artrose die in het buitenland een NSAID voorgeschreven had gekregen en bij haar op consult kwam. „Ze had veel pijn in de knie en ik verwees haar naar de fysiotherapeut. Versterken van de bovenbeenspieren is heel belangrijk. En ik zei: neem op de slechte dagen, als je heel veel pijn hebt en stijf bent bij het opstaan, twee paracetamol en een warme douche.” Ze lacht. „Een kórte warme douche.”

Vanuit gezondheidsperspectief is verandering van leefstijl absoluut nodig. Maar ook vanuit klimaatperspectief

Is het beste voor het klimaat niet om géén geneesmiddelen te slikken?

„De niet-medicamenteuze behandeling staat in veel richtlijnen bovenaan. Als je een strontje op je ooglid hebt kan ik antibioticazalf voorschrijven. Maar een warme washand is veel effectiever. Echt een wárme washand, want dan smelt de talg en plopt dat strontje vanzelf open. Keelontsteking? In principe eerst afwachten. Urineweginfectie bij een gezonde vrouw? Een antibioticakuur helpt snel, maar je kunt ook heel veel water drinken en wachten tot het vanzelf overgaat. Best pittig, ik heb het zelf een keer aan den lijve ondervonden. Maar het is een optie. Het kost je als huisarts alleen wel meer tijd, want je moet goed uitleggen wanneer een patiënt toch op consult moet komen. Een geneesmiddel voorschrijven gaat veel sneller.”

En hebben patiënten dat ook liever?

„Sommige patiënten vinden het juist prettig om niets te hoeven slikken. Vrouwen met een urineweginfectie reageren soms heel positief. O, ja, dan ga ik heel veel water drinken.”

De meeste geneesmiddelen worden voorgeschreven tegen ziekten die met leefstijl te maken hebben.

„De bloedverdunners, de bloeddrukverlagers, de cholesterolverlagers, ja. De middelen tegen diabetes. Dat houdt me ook erg bezig. We zitten midden in een obesitasepidemie en vanuit gezondheidsperspectief is verandering van leefstijl absoluut nodig. Maar ook vanuit klimaatperspectief. We moeten naar een overwegend plantaardig dieet, zodat er minder dieren gehouden hoeven te worden. En laten we het advies om meer te bewegen voor de gezondheid integreren met meer fietsen en meer openbaar vervoer voor het klimaat.”