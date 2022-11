‘Media legden de stenen van Trumps luchtkasteel’

‘Te laat.” Maggie Haberman zal het een paar keer zeggen in het Zoomgesprek vanuit haar huis in New York. „Het is te laat voor journalisten om Trump nog te negeren. Hij is de voormalige president, goeie kans dat hij zich voor 2024 weer kandidaat stelt en hij heeft een enorme invloed op de Republikeinse Partij. Het zou onverantwoordelijk zijn om nu niet over hem te berichten.”

De vraag kwam op omdat Haberman in haar biografie Confidence Man, die deze week in een Nederlandse vertaling verschijnt onder de titel Maskerade man, zo overtuigend laat zien hoe de pers Trump als zakenman groot heeft gemaakt. „Stuk na stuk legden we de stenen voor het luchtkasteel waarin Trump de succesvolle tycoon was”, zegt ze.

„We” – betekent dat dat u zichzelf dat ook aanrekent?

„Als er ooit een tijd is geweest om hem te negeren, dan in de jaren 70 en 80 toen hij opkwam als zakenman, ten onder ging en weer opkwam. In die tijd schreef ik nog niet over hem. Het was onthutsend om in het archief te zien in hoeveel stukken hij destijds vrijuit dingen mocht zeggen die duidelijk onwaar waren. Hij kreeg heel vaak het voordeel van de twijfel van die verslaggevers. Een bericht ging vaak zo: in de eerste alinea’s Trump zegt dit, Trump zegt dat. En dan ergens in de vierde alinea dat het niet waar was wat hij had gezegd.”

U werkte halverwege de jaren 90 bij tabloidkrant The New York Post. Trump was een vaste figuur in de roddelrubriek, Page Six.

„Ja, hij belde vaak zelf met Page Six, gaf een andere naam op en meldde een nieuwtje over Donald Trump. Er werd niet zo zwaar aan getild. Wat hij zei, leek allemaal geen serieuze gevolgen te hebben. Wie was hij nou helemaal?”

Wat was het moment waarop u inzag dat zijn woorden wél serieuze gevolgen konden hebben?

„Dat was in december 2015. Er was een terroristische aanslag geweest in Californië en presidentskandidaat Trump riep op tot een ‘moslim-ban’, hij wilde geen moslims meer toelaten in de VS. Dat was schokkend. En zijn populariteit nam alleen maar toe. Adviseurs van hem vertelden me vloekend dat ze nooit hadden meegemaakt dat iemand er zo’n zooi van maakt en dan stijgt in de peilingen. Ik zei tegen een collega: we moeten ons erop voorbereiden dat hij de eerste voorverkiezingen wint.

„Met mijn collega Pat Healy schreef ik toen een stuk over de ‘dark power’ van Trumps retoriek. Hoe hij taal gebruikte om mensen op te zwepen. Het kwam voort uit een gesprek dat ik had gehad met de eindredactie over de demagogie van Trump en hoe daar niet over werd geschreven omdat niemand hem helemaal serieus nam.”

Was dat een waarschuwing?

„Ja. Ik wilde mensen waarschuwen dat ze hem wel degelijk serieus moesten nemen. De grote meerderheid van de Amerikaanse media probeerde hem in het conventionele frame neer te zetten, zoals ze dat altijd bij verkiezingen hadden gedaan. Maar hij is gewoon anders dan alle anderen waar we ooit over hebben geschreven.”

U wist dat misschien beter omdat u langer over hem had geschreven.

„Ik ben maar één iemand, hè. Maar ik was meer aan hem gewend dan de meesten, aan zijn gewoonte om te liegen over kleine en grote dingen. Niemand had zien aankomen dat het politieke landschap zo zou veranderen. Dat een celebrity zoveel aandacht zou krijgen, dat zijn gedrag hem niet zou diskwalificeren. Daar zit een meer algemene les in: wij gaan in 24 uur over tot de volgende krant en het volgende stuk, alsof het stuk van gisteren geen consequenties voor de volgende dag en voor de toekomst heeft.”

Kunt u zich de eerste keer herinneren dat u hem aan de lijn kreeg?

„Nee! Daar heb ik diep over nagedacht toen ik mijn boek schreef, maar ik kon er niet opkomen. Ik herinner me een paar telefoongesprekken uit 2011. En dat-ie ‘okay honey’ zei aan het eind ervan. Het was toen al heel lang geleden dat ik ‘schatje’ was genoemd.”

Zelfs als zijn leugens worden gecheckt, vormen ze een dilemma voor journalisten, zei u in een openbaar interview.

„Dat ging over Trumps bewering dat Obama buiten de VS geboren zou zijn en daarom niet president had mogen worden. Ik werkte toen bij Politico en in berichten daarover schreven we steeds dat het niet waar was. Maar toch helpt je stuk de leugen te verspreiden. In het begin is beslist onnodig veel over die birther-kwestie geschreven. Zomaar iemand zegt ‘blablabla’ – waarom zou je daar aandacht aan schenken? Aan de andere kant, Trump was niet zomaar iemand in 2011. Hij overwoog zich te kandideren voor het presidentschap en deed het niet slecht in de peilingen. Zijn leugens over het geboortebewijs stuwden hem alleen maar verder omhoog in de peilingen. De media schreven in fact checks dat het niet klopte. Het onbedoelde gevolg was dat het een belangrijker kwestie werd. Hadden we ons werk dan niet moeten doen? Ik heb daar geen goed antwoord op.

Maggie Haberman:

Confidence Man.

Penguin Press, 608 blz.

€ 19,95

„Het is trouwens wel veranderd, als je de verhalen van 2016 vergelijkt met die van nu. Wat hij zegt wordt nu consequent in de context geplaatst van zijn bedoelingen. Kijk maar naar de berichtgeving over zijn beweringen over verkiezingsfraude. De pers laat er geen misverstand over bestaan dat die niet kloppen.”

U heeft Trump zelf drie keer geïnterviewd voor uw boek. Wat heb je precies aan het ondervragen van iemand die zo veel liegt, in halve zinnen spreekt en zelden antwoord geeft op de vraag?

„Als je alleen afgaat op wat hij je zegt, niets. Ik bericht zoveel mogelijk over wat hij doet, niet alleen over wat hij zegt. Maar hij is heel lastig te interviewen, hij springt van de hak op de tak. Het is een brij. Hij speelt volgens regels die alleen hijzelf begrijpt. En toch is er altijd een onzichtbare lijn waar hij niet overheen zal gaan.”

Om niet te kunnen worden vastgepind op iets wat hij zegt?

„Ja. Hij blijft op veilig terrein.”

U heeft ook verslag gedaan van de campagnes van de New Yorkse burgemeester Giuliani en presidentskandidaat Hillary Clinton. Was dat anders dan schrijven over Trump?

„Mijn journalistieke methode was dezelfde: bronnen spreken – dat doe ik altijd ’s avonds – en checken wat ik hoor. Het verschil is dat het bij de campagne van Trump lastiger was een fundament van waarheid te leggen. De mensen om hem heen liegen tegen de pers en tegen elkaar. Binnen de Clinton-campagne had je ook mensen die tegenover elkaar stonden, maar bij Trump, dat was echt een geval apart.”

Dat is ook een voordeel: dan hebben ze belang bij praten met de pers om hun punt naar voren te brengen.

„O zeker, en nooit meer dan bij de mensen van Trump. Die staan elkaar naar het leven zoals ik het nooit eerder heb meegemaakt.”

U heeft gezegd: zolang Trump een verhaal is, zit ik aan hem vast. Waarom is dat?

„Omdat dit het belangrijkste politieke verhaal van mijn leven is. En ik ben journalist.”