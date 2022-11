In Texas sturen ze migranten per bus naar linkse steden

Zodra de touringcar voorrijdt en de tientallen migranten een rij vormen om in te stappen, valt het op: niemand draagt veters in zijn schoenen. Die zitten nog in het plastic witte rugzakje dat ze hebben gekregen van de Border Patrol. Toen de Amerikaanse grenswacht hen een dag of twee geleden inrekende op de noordoever van de Rio Grande, moesten ze daar al hun bezittingen instoppen. En uit veiligheidsoverwegingen ook hun veters, die in detentie gebruikt kunnen worden als wapen – tegen een ander of zichzelf.

Dat de migranten nog geen kans zagen hun schoenen weer in te rijgen, illustreert hoe kort ze pas vrij zijn. Ze staan deze ochtend voor het doorgangscentrum in het Texaanse grensplaatsje Del Rio na een vaak wekenlange tocht door Midden-Amerika en Mexico. Die begon soms al in Zuid-Amerika, of zelfs in Afrika of Azië: aan de Amerikaanse zuidgrens meldt zich een zeer diverse mix van nationaliteiten. De afgelopen dagen zijn ze geregistreerd. Dat ze nu hier zijn vrijgelaten, betekent dat hun asielaanvraag kansrijk genoeg is om die af te mogen wachten bij familie elders in de VS.

Met de Congresverkiezingen dinsdag op komst, is het de vraag hoelang die relatieve coulance blijft bestaan. De Republikeinen dringen president Joe Biden al twee jaar succesvol in de verdediging op het thema migratie. Sinds het vertrek van ‘hun’ president Donald Trump, begin 2021, steeg het aantal onderschepte immigranten fors. De oppositiepartij stelt dat de ‘softe’ Biden de grens wagenwijd heeft opengezet.

Om de ernst van deze ‘grenscrisis’ te onderstrepen, begonnen de Republikeinse gouverneurs van grensstaten Texas en Arizona migranten op de bus te zetten. Eindbestemming: links bestuurde steden als Washington, Chicago en New York, die zich ‘sanctuary cities’ doopten – vrijhavens waar illegalen geen arrestatie en uitzetting zouden hoeven vrezen.

Die (gratis) busdiensten als koekje-van-eigen-deeg trokken veel media-aandacht. Helemaal nadat de eveneens Republikeinse gouverneur van Florida zijn partijgenoten overtroefde door een vliegtuig te charteren om migranten uit Texas naar de chique Democratische badplaats Martha’s Vineyard te vliegen. De stunt was dagenlang landelijk nieuws.

Venezolanen geweerd

Aan de grens blijkt het in de praktijk iets anders te liggen. Zo weten de Nicaraguaanse vrouwen María (21) en Angela (23) al waar ze uiteindelijk naartoe willen, vertellen ze wachtend op hun ritje met een door het doorgangscentrum gecharterde bus naar San Antonio. Naar familie in Indianapolis (Indiana) en Austin (Texas) – staten die in Republikeinse handen zijn.

Hun land is sinds een neergeslagen opstand in 2018 veranderd in een politiestaat. De twee vluchtten echter niet voor het regime van Daniel Ortega. „Wij komen van het platteland, daar is de repressie niet zo erg als in de stad.” Het was de slechte economische situatie die hen dwong om hun jonge kind achter te laten bij een tante en moeder en werk te zoeken in de VS. Ze hopen snel de eerste dollars terug te kunnen sturen. „Elk werk is goed.”

Ook voor Alejandro was dit het belangrijkste motief te vluchten uit Cuba. In de pandemie is de van toerisme afhankelijke economie op het socialistische eiland ingestort. „Iedereen probeert weg te komen.” De populairste route loopt via Nicaragua, dat Cubanen die invliegen geen visum vraagt. „Vanaf daar ging het met bussen en taxi’s naar Mexico.”

Het leeuwendeel van de immigranten komt dit jaar uit Venezuela, Nicaragua en Cuba. De regering-Trump noemde de drie linkse regimes de ‘trojka van de tirannie’ en trof ze hard met sancties. Het bracht de autocraten in Caracas, Managua en Havana niet ten val. Wel verslechterde de al barre economische situatie verder, wat nog meer mensen het land uit jaagt.

Met name het aantal Venezolaanse asielzoekers liep zo hoog op, dat Biden vorige maand ingreep. Zijn regering riep een uit de pandemie stammende gezondheidsmaatregel (‘Title 42’) in om hen spoorslags terug te zetten naar Mexico. Ter compensatie kunnen jaarlijks 24.000 Venezolanen op gereguleerde wijze naar de VS komen, door al vanuit Latijns-Amerika asiel te vragen. Sinds de afkondiging van die maatregel daalde het aantal Venezolanen dat clandestien oversteekt met 86 procent, jubelde het ministerie van Binnenlandse Veiligheid vorige maand.

Migranten in Del Rio wachten bij een busstation in deze Texaanse stad tot duidelijk is waar ze heen kunnen

Foto Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images. In vrijhaven New York, waar naartoe Texas migranten per bus vervoert, hoeven illegalen niet te vrezen voor arrestatie of uitzetting.

Foto Shannon Stapleton/Reuters

Vrijhavens

Het aantal onderschepte migranten is de afgelopen weken inderdaad gehalveerd in Del Rio, zegt Tiffany Burrow, die namens de Val Verde Border Humanitarian Coalition het doorgangscentrum runt. Ze ziet helemaal geen Venezolanen meer en net als veel migranten kent ook zij het gerucht dat ‘Title 42’ vanwege dit ‘succes’ dit jaar nog wordt uitgebreid naar Nicaraguanen en misschien zelfs Cubanen. Die laatste groep kreeg altijd juist zeer makkelijk papieren onder druk van de grote Cubaans-Amerikaanse gemeenschap in de electoraal cruciale staat Florida.

De zo mediagenieke bussen die de Texaanse gouverneur Abbott naar ‘sanctuary cities’ stuurt, vervoeren maar een klein deel van de migranten Del Rio uit, vertelt Burrow. Migranten komen alleen in aanmerking als ze direct na onderschepping melden familie in die steden te hebben. De meeste migranten kunnen dat niet en zijn aangewezen op haar charterbussen naar San Antonio (à 50 dollar voor een enkeltje) of die van busmaatschappij Greyhound (zelfde prijs, maar slechts tweemaal per dag).

Dat Abbotts busdienst politiek beladen is, weet de coördinator. Maar Burrow houdt de landelijke politiek liever buiten wat zij als lokale kwestie ziet. Del Rio telt 38.000 inwoners en ontving dit kalenderjaar al 36.000 migranten. „Voorheen bleven de migranten na te zijn vrijgelaten lang hangen, ze sliepen op straat, zwierven rond.” Ze weet niet of Abbott de gratis bussen blijft aanbieden: mogelijk hebben ze na verkiezingsdag hun nut bewezen, denkt ze cynisch. „Maar voor nu vormen ze een van de opties om de druk op onze gemeenschap te verlichten.”