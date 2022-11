In ‘De jaren’ laat de tijd vlekken achter

In het ene laken zitten koffievlekken, gemorst door familieleden. Op het andere staat ‘hoer’ in hanenpoten; er is een fles wijn omver getikt of bloed gelekt. In theatervoorstelling De jaren smijt het leven zich – opnieuw en opnieuw – tegen het witte katoen: de tijd laat z’n vlekken achter. De hoofdpersoon is een Franse vrouw, geboren in de jaren ’40 van de vorige eeuw. Ze groeit op, gaat studeren en krijgt een gezin. Ze ziet de radio’s kleiner worden en walkmans verschijnen. Ze hoort haar kinderen over de eerste computers en beleeft een feministische golf, die met luid gedonder over Frankrijk spoelt.

De jaren is gebaseerd op de gelijknamige roman (2008) van Annie Ernaux, die vorige maand de Nobelprijs voor Literatuur won. Het lijkt een particuliere vertelling, maar het stuk echoot de levens van talloze vrouwen. Het is het verhaal van een bevrijde generatie, die vecht voor het recht op abortus en een gelijkwaardige plek in de samenleving.

De voorstelling valt uiteen in verschillende levensfases, die steeds starten met een foto – van sepia tot kleurrijk. Eén van de vijf actrices staat voor een laken: ze poseert en glimlacht, bevroren in een decennium. De spelers laten vervolgens hapjes tijd zien, flitsen uit een leven. Zo is June Yanez het kind en speelt Hannah Hoekstra de puber die haar lichaam ontdekt, een zoektocht die leidt tot een traumatische eerste vrijpartij. Mariana Aparicio is de student, die een illegale abortus ondergaat. Huiveringwekkend is de scène waarin zij – de dijen rood van het bloed – met de foetus in haar handen zit. Actrice Tamar van den Dop speelt de gescheiden moeder, die door de woonkamer danst met een walkman op. Bij Nettie Blanken kijkt de vrouw terug: nu is zij degene met een geschiedenis achter zich, doorgeschoven in de tijdlijn der generaties.

Gebeeldhouwde scènes

Het werk van regisseur Eline Arbo kent – vanaf haar debuut Het lijden van de jonge Werther (2017), maar specifiek ook in het bejubelde Weg met Eddy Bellegueule (2020) – een zorgvuldig geconstrueerde beeldtaal. Lichte momenten geven lucht in het universum, dat Arbo beeldhouwt. In De jaren gebeurt dit met een fitness-choreografietje of een nonchalant gesprek van jonge moeders op een bankje in het park. Kenmerkend zijn ook de scènes waarin de spelers muziek door de vertelling vlechten. De liedjes, uitgevoerd met onder meer een drumcomputer en synthesizer, geven een tijdsbeeld. Dit begint met chansons uit de jaren ’40; later komen de typische ‘eighties’-klanken van een nummer als ‘Voyage voyage’ voorbij.

De krachtige stijl wordt versterkt door het lichtplan van Varja Klosse. Bij de openingsscène schijnt een brede strook licht het publiek tegemoet. Op dat moment dringt een soort tijdloosheid zich op: alsof je op je rug in een weiland ligt en een vroege mist over de landerijen trekt, of alsof je een moment tegen de zon inkijkt en al het andere wegvalt.

Naast de overdonderende beeldtaal vergt De jaren concentratie, want de tekst van Ernaux schept afstand. Er is vaak sprake van ‘je’ en ‘wij’ en bijna niemand wordt rechtstreeks aangesproken. Daarbij heeft de specifieke vorm van het stuk (met de inleidende foto’s en wisselende rollen) even tijd nodig om uit te kristalliseren. Maar als je in de cadans van de voorstelling raakt, is het makkelijk je te laten meeslepen door de verstrijkende jaren.

Theater De jaren van Het Nationale Theater en Eline Arbo. Gezien: 03/11, Theater aan het Spui, Den Haag. Te zien t/m 10/12 Info: hnt.nl ●●●●●