‘Versimpel procedure om in buitenland gedetineerden straf hier te laten uitzitten’

Nederlandse gevangenen in het buitenland kunnen het laatste deel van hun straf vaak niet uitzitten in Nederland, onder meer door Nederlandse regels die dat verhinderen. De overheid heeft zo geen zicht op ex-gedetineerden, bijvoorbeeld zedendelinquenten, die terugkeren. Dat kan leiden tot risico’s voor de samenleving. Dat stellen Reclassering Nederland en de stichting Dutch&Detained tegenover NRC.

Er zitten zo’n 1.600 Nederlanders vast in het buitenland – in Nederland zitten gemiddeld circa 10.000 mensen vast. Als gevangenen willen terugkeren gebeurt dat via internationale verdragen. De gevangene moet een verzoek doen bij het land waar hij vastzit. De straf wordt dan omgezet naar een straf naar Nederlandse maatstaven, of voortgezet; tenzij het strafmaximum is overschreden.

Gevangenen willen vaak terug om dicht bij hun familie te zijn en omdat de detentiesituaties in sommige landen slecht zijn. Strafoverdracht is in de praktijk erg ingewikkeld. Op dit moment weigert Nederland gedetineerden die langer dan vijf jaar voor hun aanhouding weg waren uit Nederland: de ‘bindingseis’. Het risico bestaat dat er te weinig binding is voor een succesvolle re-integratie.

Onverstandig, volgens instanties. „Een zedendelinquent die zijn straf uitzit in Azië keert uiteindelijk toch terug, hij wordt vaak het land uitgezet”, zegt Jochum Wildeman, hoofd bureau buitenland van de Reclassering. „Nu weet justitie niet wanneer hij terugkeert, wat zijn verleden is. Vasthouden aan de bindingseis kan tot gevaarlijke situaties leiden.”

Andere eis is dat een gevangene zeker zes maanden van zijn straf in Nederland moet kunnen uitzitten, na aftrek van de wettelijk geregelde voorwaardelijke invrijheidstelling.

Uit onderzoek in 2020, in opdracht van de Reclassering, blijkt dat jaarlijks zo’n 800 gevangenen na buitenlandse detentie terugkeren naar Nederland. Van de gevangenen keert 70 procent op eigen kracht terug nadat hun straf is beëindigd. Dat heeft gevolgen voor de recidivekans, stellen de onderzoekers: de kans op een nieuwe veroordeling is kleiner als gevangenen nog een tijdje in Nederland achter de tralies zitten. Dan kunnen ze gebruik maken van de reguliere nazorgtrajecten van bijvoorbeeld de Reclassering en kunnen voorwaarden verbonden worden aan hun terugkeer in de maatschappij, zoals regelmatig contact met de reclassering. De gedachte is dat dit de kans op herhaling van strafbare feiten verkleint.

Frustrerende situatie

In een ideale situatie kunnen Nederlanders nog een korte periode hier in een cel verblijven, zegt directeur Veerle Goudswaard van Dutch&Detained, die buitenlandse gedetineerden juridisch ondersteunt met dank aan jaarlijkse subsidie van het ministerie van BZ. „De huidige situatie is soms erg frustrerend.”

Fred Teeven, tussen 2010 en 2015 staatssecretaris Veiligheid en Justitie, zegt: „Ik huldigde het standpunt: we gaan weinig aandacht besteden aan gedetineerden in het buitenland. Laat ze daar maar zitten. Dat is een verkeerde inschatting geweest. De manier waarop het nu is geregeld, is een potentieel gevaar voor de Nederlandse samenleving.”

Het ministerie erkent dat het nu mogelijk is voor zedendaders die buiten de EU zijn veroordeeld een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te krijgen; die is nodig om bijvoorbeeld met kinderen te kunnen werken. Het ministerie noemt dit „onwenselijk” en zegt te verkennen hoe dit kan worden aangepast.

Volgens het ministerie is strafoverdracht bedoeld om re-integratie in de maatschappij te bevorderen. Om een wezenlijke band op te kunnen bouwen met een land is binding met Nederland nodig – vandaar de vijfjaarseis. Het strafrestant is volgens het ministerie noodzakelijk omdat er voor resocialisatie tijd nodig is, en er dus voldoende straf ‘over’ moet zijn. Het ministerie laat weten geen aanleiding te zien om de voorwaarden te veranderen.