Duizenden betogers in Peru eisen vertrek van omstreden president Castillo

Duizenden mensen zijn zaterdag in heel Peru de straat op gegaan om het ontslag te eisen van de omstreden linkse president Pedro Castillo. Dat meldt persbureau Reuters. De regering van de president wordt momenteel onderzocht wegens corruptie.

De demonstranten trokken in de hoofdstad Lima naar het regeringsgebouw. Castillo noemde hen „vijanden van het volk”. De demonstratie leidde nergens tot een grote confrontatie tussen de betogers en de politie, maar om de menigte uit elkaar te drijven zette de politie meerdere traangasgranaten in.

Castillo, die vorig jaar juli aantrad als president, overleefde al twee afzettingsprocedures. De voormalige basisschooldocent en vakbondsleider voerde campagne met de slogan ‘geen armoede meer in een rijk land’ en werd vooral populair buiten Lima en in het zuiden en hoog in de Andes, waar zijn links-nationalistische anti-establishment boodschap aansloeg. Hij beloofde dat de bevolking meer zou profiteren van de winst op Peruaanse bodemschatten, veelal metalen zoals zilver en goud.

Inmiddels is zijn populariteit flink gedaald. In april vonden ook protesten plaats in het Zuid-Amerikaanse land. Toen gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de oplopende inflatie. Bij die protesten vielen vier doden.

„We zien dat een regering betrokken is bij corruptie en het Congres reageert niet”, zei Lucas Ghersi, een advocaat en een van de organisatoren van het huidige protest, tegen persbureau Reuters. Een andere demonstrant liet weten te protesteren voor haar kinderen en kleinkinderen. „Deze regering is een hel.”