Het debat over de kosten van klimaatschade is onontkoombaar

„Ik ben niet van plan om me schuldig te gaan voelen.” Duidelijker kon de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry het anderhalve maand geleden tijdens een Climate Week in New York niet zeggen. De vraag was: wanneer gaan de Verenigde Staten eindelijk eens meebetalen aan de schade die klimaatverandering in veel arme landen nu al veroorzaakt? „We kunnen eindeloos twisten, met de vinger wijzen, of wat dan ook”, zei Kerry. „Maar het geld dat we nu nodig hebben moet gaan naar adaptatie. Het moet gaan naar het opbouwen van weerbaarheid. Het moet gaan naar de technologie die de planeet gaat redden.”

Kerry wil hoe dan ook voorkomen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk worden gemaakt voor ‘loss and damage’, zoals het bij klimaatonderhandelingen wordt genoemd. Dat wil zeggen voor schade die gelinkt wordt aan bijvoorbeeld extreme droogte, overstromingen of zeespiegelstijging, als gevolg van klimaatverandering.

Op zichzelf is het niet zo gek om de schuld bij rijke landen te leggen. Zij hebben sinds de industriële revolutie het merendeel van hun rijkdom vergaard door onbelemmerd broeikasgassen uit te stoten. Daardoor is het klimaat aan het veranderen, iets wat alle landen gaan voelen, maar waar kwetsbare, arme landen het meest onder lijden. Die willen daarvoor gecompenseerd worden.

Gen basis voor aansprakelijkheid

Op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh, die deze zondag is begonnen, staat de schuldvraag opnieuw prominent op de agenda – gastland Egypte beschouwt voortgang op dit thema als de graadmeter voor succes. Maar rijke landen (niet alleen de VS, maar ook Europa) gaan de kwestie al jaren uit de weg, ze willen er geen concrete afspraken over maken. In 2015 is in het Klimaatakkoord van Parijs zelfs expliciet opgenomen dat het akkoord geen basis biedt voor juridische aansprakelijkheid.

Maar de druk van arme landen neemt toe. Vorig jaar in Glasgow wisten rijke landen die druk nog te pareren met de toezegging van een ‘dialoog’ over dit thema. Het doel is om, nadrukkelijk buiten de officiële onderhandelingsagenda om, te onderzoeken hoe eventuele klimaatschade het best financieel gecompenseerd kan worden.

In Sharm-el-Sheikh zal het moeilijk worden om te voorkomen dat het onderwerp op de agenda wordt gezet. Behalve Egypte zullen ook landen als Pakistan en Nigeria, die dit jaar zwaar werden getroffen door klimaatverandering, daarop aandringen.

‘Dat is te laat’

Rijke landen hebben zichzelf in de discussie over geld de afgelopen jaren kwetsbaar gemaakt. John Kerry wimpelde de vraag af met het argument dat het geld nu nodig is voor adaptatie, weerbaarheid en technologie. Maar juist dat hebben de VS en andere landen al heel vaak beloofd, maar zijn ze nog steeds niet nagekomen.

Niet alleen wordt de beloofde 100 miljard dollar niet gehaald, in de ogen van ontwikkelingslanden gaat te veel van dat geld naar uitstootreductie, in plaats van aanpassing aan de opwarming. Ook is een groot deel van het geld geen schenking, maar een lening. En rijke landen gebruiken het ook om hun eigen bedrijfsleven interessante opdrachten te geven.

Ook met het beschikbaar stellen van technologie, waar Kerry het over had, valt het nog steeds tegen. Weinig landen zijn bereid om hun kennis met ontwikkelingslanden te delen. Terwijl juist die kennis ze minder kwetsbaar kan maken.

Als de argwaan over financiering wordt opgelost kan volgens Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) ook voortgang worden geboekt bij de reductie van broeikasgassen. Om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur op aarde meer dan anderhalve graad stijgt moet China meer doen zegt Eickhout, die in Sharm-el-Sheikh de delegatie van het Europees Parlement leidt. China is verantwoordelijk voor meer dan een kwart van alle broeikasgassen en verwacht pas rond 2030 een piek in zijn uitstoot. „Dat is echt te laat”, zegt Eickhout. En om de druk op China te verhogen, is de steun van arme landen nodig. Daarvoor moet eerst het geld geregeld zijn.