De internist werkt niet mee, Omer is de dupe

Dit is al de tweede keer dat het Omer niet lukte z’n medisch dossier in te leveren op de wijze die de Immigratie en Naturalisatiedienst voorschrijft. De bijlage ‘Bewijs Medische Situatie’ ontbreekt. En dus wil de IND zijn aanvraag voor een speciale verblijfsvergunning voor medische behandeling niet aannemen, wegens ‘incomplete aanvraag’. Omer blijft daarom illegaal en is dus uitzetbaar.

Tot verrassing van zijn advocaat is Omer vanochtend naar de zitting gekomen, met een kennis. De advocaat had hem weliswaar de uitnodiging doorgestuurd, maar geen antwoord gekregen, legt hij aan de vreemdelingenrechter uit. Wat er meestal op duidt dat de cliënt dan verstek laat gaan. Hij herkent zijn cliënt op de gang ook aanvankelijk niet. Want Omer komt aangeschuifeld, vijf minuten voor aanvang. „Het is ook alweer een tijdje geleden” schuttert de advocaat. Omer is klein, onopvallend gekleed, tamelijk bejaard en gespannen. Hij wil eigenlijk niks zeggen, tegen niemand, ook niet tegen de rechter.

De vreemdelingenrechter - een half uur per zaak en niet alles kunnen vertalen

Omer is al veertien jaar in Nederland, maar spreekt alleen Turks. „Als ik had geweten dat hij zou komen, had ik een tolk geregeld”, zegt de advocaat verontschuldigend. Nu wordt Omer’s begeleider gevraagd te tolken. „Alleen, we hebben voor deze zaak een half uur gepland, dus we kunnen niet álles laten vertalen”, waarschuwt de rechter. Het draait erop uit dat er alleen wordt getolkt als de rechter een directe vraag stelt. „Hoe ging dat dan bij die internist, die het formulier niet wilde invullen?”, vraagt de rechter.

Ze heeft met haar griffier die ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur zeven vreemdelingenzaken gepland, zonder pauze, in een enquêtekamer, aan een sombere gang van de Haagse rechtbank. Met drie tafels en vier stoelen tegen de muur plus een groot verrijdbaar tv-scherm is het er snel vol. Vóór de zitting blijken van de zeven zaken er vier te zijn ingetrokken, waardoor er tussen 10.00 en 12.00 uur een gat valt. De zaken na Omer gaan over een Ghanese vrouw die na 25 jaar illegaal verblijf door een strafrechtelijke veroordeling aan de IND werd overgedragen. Ze vindt dat ze bij het politieverhoor onvoldoende kans kreeg om zich mét rechtsbijstand tegen het terugkeerbesluit te verweren. De tweede zaak gaat om twee scholieren van 13 en 17 jaar die voor het kinderpardon zijn geweigerd en nu met hun moeder terug naar Indonesië moeten.

Omer kan zich intussen niet meer herinneren waarom z’n internist wel een medisch rapportje schreef, maar niet de IND-vragenlijst invulde. In zijn dossier zitten in totaal drie medische verklaringen. Maar niet het formulier dat de IND verplicht stelt. Hij wil alleen kwijt dat hij „geen inkomen heeft” en „hier wil blijven”. Eerder, in 2020, deed hij al een aanvraag om uitzetting te voorkomen, eveneens om medische redenen. Maar ook toen lukte het niet om z’n medische informatie correct aan te leveren. Hij had dus „kunnen weten” wat de consequenties zijn, zegt de procesvertegenwoordiger van de IND. Ze wijst er ook op dat aan Omer 21 weken extra is geboden om zijn ‘verzuim te herstellen’. En dat er ook geen geldige reden is voor de internist om niet mee te werken. De vreemdelingenrechter heeft al eerder uitgemaakt dat de IND eisen mag stellen aan de vorm van de verplichte bewijsmiddelen. En een advies van ‘BMA’ hoeft ook niet te worden aangevraagd als dat bewijs niet correct is aangeleverd.

Omers advocaat beroept zich op de „vrije bewijsleer” in het bestuursprocesrecht. Bewijs mag dan íedere vorm hebben. Om dan een exáct ingevuld, formulier te eisen van een vreemdeling is absurd. Bovendien leverde zijn cliënt drie medische verklaringen. Twee van de huisarts en één uitgebreide van de internist. Oké, niet volgens het IND-format, maar wel volgens de medische standaard. Er is dus medische informatie. Stuur die nou toch door aan het BMA, bepleit hij. Zijn cliënt is afhankelijk van z’n artsen, ook als die niet aan het IND format willen voldoen. De rechter oordeelt vier weken later dat een incomplete aanvraag voor risico van Omer komt. Ook de Ghanese vrouw verliest. Een verhoor zónder advocaat is in haar situatie toegestaan.

