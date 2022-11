De Bolsonaristas dromen van een coup

‘Strijdkrachten, jullie moeten Brazilië redden! Militairen, grijp nu in! Help ons, want de verkiezingen zijn gestolen!” Alexandra Soares schreeuwt de longen uit haar lijf en staat samen met een paar duizend andere Brazilianen voor het Palácio Duque de Caxias in Rio, waar het regionaal militair commandocentrum is. Ze houdt een bord vast met ‘Weg met de communisten’. „De democratie is in gevaar! Lula hoort in de gevangenis thuis, hij kan onze president niet zijn”, roept ze en veegt het zweet van haar gezicht.

Het is heet in het centrum van Rio en er is een diverse groep mensen op de manifestatie afgekomen. Een week na de spannende en gepolariseerde verkiezingen demonstreren woedende aanhangers van president Bolsonaro tegen de overwinning van de linkse leider en ex-president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

Lula won met nog geen 2 procent verschil van zijn aartsrivaal en uiterst rechtse leider Bolsonaro. Sindsdien is het allesbehalve rustig in Brazilië en weigeren de bolsonaristas de uitslag te accepteren. Boze vrachtwagenchauffeurs blokkeerden dagenlang in verschillende deelstaten de wegen, waardoor de aanvoer van voedsel naar de steden dreigde te haperen. Pas na de dreiging met hoge boetes en straffen voor de vrachtwagenchauffeurs en nadat Bolsonaro ze had opgeroepen met de blokkades te stoppen, werden ze opgeheven. Duizenden aanhangers van Bolsonaro gingen in verschillende steden de straat op, zowel woensdag op Allerzielen (een vrije dag in Brazilië) als dit weekend.

‘Gesjoemel en fraude’

Als de eerste tonen van het Braziliaanse volkslied klinken uit de luidspreker van een met ballonnen versierde wagen, plaatst Laura Pio haar hand op haar borst en begint ze vol passie mee te zingen. Haar dochtertje van acht staat naast haar en zingt ook mee. „Het gaat ook om haar toekomst”, zegt Pio geëmotioneerd en ze wijst naar haar kind.

„Er is gesjoemeld, kijk maar”, en ze laat op haar telefoon een document zien met wat volgens haar de uitslagen zijn van een aantal steden. „Wat zie je achter Bolsonaro staan? Nul stemmen! Dat kan nooit. Bolsonaro heeft overal stemmen gehaald, er is gefraudeerd!”

Ze heeft de informatie ontvangen via appgroepen als Telegram, waar de aanhangers elkaar informatie toesturen en oproepen om te demonstreren. In een Facebook-live-uitzending deelde Bolsonaro donderdag zijn teleurstelling over de uitslag. „Ik ben net als jullie teleurgesteld”, zei hij, zichtbaar geraakt. Hij riep zijn aanhangers op geen wegen te blokkeren, maar moedigde hen wel aan om vreedzaam en vooral massaal te demonstreren.

De polarisatie in Brazilië is na de verkiezingen eerder gegroeid dan verminderd

Deze boodschap voor zijn volgelingen volgde op de korte verklaring van Bolsonaro twee dagen na de uitslag. In eerste instantie was hij stil gebleven. Hij suggereerde niet dat de verkiezingsuitslag niet zou kloppen en ook vroeg niet om een hertelling, hoewel er tussen hem en Lula maar een kleine marge van twee miljoen stemmen verschil zat. Die aanvankelijke stilte was opvallend, temeer omdat Bolsonaro’s politieke bondgenoten, onder wie zijn vicepresident en de voorzitter van het parlement, de uitslag wel direct erkenden. Ook de gouverneurs van São Paulo en Rio de Janeiro, eveneens politieke bondgenoten, erkenden onmiddellijk de winst van Lula. Vanuit het buitenland reageerde de Amerikaanse president Biden en de Franse premier Macron vrijwel direct op de uitslag, wat er volgens Braziliaanse analisten aan bijdroeg dat Bolsonaro klem zat: al zou hij openlijk aan de uitslag hebben willen twijfelen: hij had geen medestanders meer.

„Iedereen heeft Bolsonaro in de steek gelaten, maar wij niet”, roept Joana Leite, die hotdogs verkoopt en met haar karretje door de menigte probeert te komen. „Hij blijft altijd onze president.”

Geest uit de fles

Na herhaalde uitlatingen van Bolsonaro dat hij een verlies niet zou accepteren, werd gevreesd voor een coup – hij roept al jaren dat het leger achter hem staat. Zo’n ingreep door het leger is wel wat deze aanhangers het liefst zien – zoals er ook in 1964 een militaire staatsgreep werd gepleegd in Brazilië toen er een linkse leider democratisch was gekozen. Dat was het begin van een militaire dictatuur die tot 1985 duurde.

Zo’n militaire coup lijkt nu geen optie. Bolsonaro mag dan als ex-legerkapitein aanhang hebben binnen het leger en duizenden mensen met een militaire achtergrond op overheidsposten hebben geplaatst, het leger heeft, net als het bedrijfsleven, vooral baat bij stabiliteit.

De jarenlange aanval van Bolsonaro op de instituties als het Hooggerechtshof, het Kiestribunaal en Congres lijken bij zijn aanhangers in elk geval de geest uit de fles te hebben gehaald. Terwijl medewerkers van Lula en Bolsonaro de komende week beginnen met de machtsoverdracht in Brasilia – officieel pas op 1 januari 2023 – hebben Bolsonaro’s aanhangers meer protesten aangekondigd, en stakingen. „Maandag gaan we staken”, zegt Marcelo Freitas, die op een grote overdekte markt in Rio werkt.

De polarisatie is een week na de verkiezingen niet verminderd en mogelijk zelfs toegenomen. In de kwaliteitskrant Folha de São Paulo klaagden huurders van woningen dat hun huur was opgezegd nadat de huisbaas had ontdekt dat ze op Lula hadden gestemd.

De intolerantie voor Lula-stemmers is deze zondag bij de bolsonaristas ook goed te voelen. „Ik wil voorlopig geen contact met mijn zus, die op Lula heeft gestemd. We praten niet met elkaar”, zegt Alexandra Soares, en ze zwaait nog eens uitbundig met haar vlag.