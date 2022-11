De harde klap die u zaterdagmiddag hoorde, was Jürgen Klopp die van zijn sokkel viel. Tijdens een persconferentie die besproken werd alsof de coach van Liverpool Qatar 2022 had gefileerd, vroeg een journalist of hij naar het WK gaat.

Klopp antwoordde: „Nee.”

„Ben je als voetbalfan enthousiast over het WK zoals je normaal zou zijn?”

„Nee,” zei Klopp. Zijn standbeeld stond stabiel.

Klopp begint dan over de toewijzing aan Qatar. Daar had hij een documentaire over gezien. Als de omstandigheden in de Qatarese zomer slecht waren om in te voetballen, zegt hij, hadden we kunnen weten dat dat ook zou gelden voor de omstandigheden waarin arbeiders de stadions uit de grond moesten stampen. Dat spelers in de positie worden gebracht dat zij een boodschap moeten uitdragen, vindt Klopp niet leuk. „Jullie zijn de journalisten, jullie hadden hierover moeten schrijven.” Zijn beeld wankelde. Journalisten hebben zo veel over de kwalijke kanten van Qatar 2022 geschreven dat de emir daar onlangs over klaagde. De documentaire waar Klopp naar keek, is vast niet door zijn oude moedertje gedraaid.

„Laat spelers gewoon spelen” zegt hij herhaaldelijk, maar niemand houdt de spelers tegen. Ze spelen gewoon. Nou ja, ‘gewoon’, ze spelen in de winter en in kakelverse luxestadions die door de armste armen van de wereld zijn gebouwd. Met ‘laat spelers gewoon spelen’ bedoelt Klopp kennelijk dat je ze niet mag vragen naar hun gedachten over de louche toewijzing of de zwermen pechvogels die het voetbalfeest bekochten met hun leven. Klopp verhoedde dat sterspelers ongemak ervaren. Naar het model van curlingouders hebben ze in het voetbal nu curlingcoaches. Journalisten mogen de sterren geen moeilijke vragen stellen en supporters moeten juichen en zwijgen.

‘Er zijn in Qatar ook hele fijne mensen”, kraamde Klopp uit en daar ging zijn beeld tegen de vlakte. De aanwezigheid van fijne mensen kan zelfs in het topvoetbal geen excuus zijn voor het negeren van slachtoffers. Ter afsluiting vindt hij dat je van spelers niet kunt vragen een armband te dragen, want straks sterft hun arm af. Correctie: hij vindt dat journalisten daar niet om moeten vragen, maar als het goed is, komt zo’n verzoek niet van journalisten. Die geven hooguit volume aan de stemmen van supporters en organisaties. Spelers willen geen WK met mensenrechtenschendingen als thema en supporters willen dat nog minder. Die hadden ook ‘gewoon’ willen kijken, maar supporters die met dit WK in hun maag zitten hebben geen curlingcoach thuis die moeilijke vragen wegbezemt.

Curlingcoaches in voetbal doen alsof zwijgen de spelers niet hun leven lang op kritiek kan komen te staan. Wie op een smerig veld speelt, kan niet schoon blijven.

„Papa, heb jij je uitgesproken toen je meedeed in Qatar?”

„Nee schat, papa verschool zich met z’n vette tattoos achter de rokken van Klopp en Van Gaal.”

Ik veegde het gruis op van Klopps beeld en herinnerde me dat ik hier vorige week voorrekende dat Qatar 2022 bij de lichamen van arbeidsmigranten ook bepaalde lichaamsdelen van sterspelers zou opeisen. De coaches ben ik toen vergeten. Die gaan bij elke poging recht te praten wat krom is, hun gezichten inleveren.

Carolina Trujillo is schrijfster.