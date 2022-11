Amerikaanse tienerpopster Aaron Carter (34) overleden

De Amerikaanse zanger Aaron Carter is zaterdag op 34-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn huis in Lancaster, vlakbij Los Angeles in de staat Californië. Dat heeft de lokale politie bevestigd aan Amerikaanse media. Aaron was de jongere broer van ‘Backstreet Boy’ Nick en werd eind jaren negentig op zeer jonge leeftijd populair. Hij scoorde onder meer een hit met het nummer I want candy.

Aaron Carter bracht in 1997 op negenjarige leeftijd al zijn debuutplaat uit met het nummer Crush on you en trad vervolgens op in het voorprogramma van de tour van de Backstreet Boys, de wereldberoemde Amerikaanse boyband van onder meer zijn broer. Ook zong hij - niettemin - in het voorprogramma van een paar concerten van Britney Spears. Als tienerpopster verscheen Carter regelmatig op de kindertelevisiezender Nickelodeon. Hij had ook een kleine bijrol in de tienerserie Lizzy McGuire, met Hillary Duff in de hoofdrol. Later in zijn muziekcarrière begon Carter met rappen, maar daarmee had hij minder succes.

Het is niet bekend wat de doodsoorzaak is geweest. Volgens de politie van Los Angeles lijkt er voor zover bekend geen sprake te zijn van een misdrijf. Carter worstelde jarenlang met verslavingsproblemen. Dat heeft hij meermaals publiekelijk bekendgemaakt. Zo vertelde hij in 2019 in een televisie-interview over zijn drugsgebruik, en zei hij dat hij was gediagnosticeerd met onder meer schizofrenie, depressie en angststoornissen.

In datzelfde jaar vroeg Nick Carter nog een contactverbod aan tegen zijn jongere broer. Aaron zou zowel zijn eigen zus, als de zwangere vrouw van Nick met dood hebben bedreigd. „In het licht van Aarons steeds alarmerendere gedrag, hadden we geen andere keuze”, zei de Backstreetboy in een reactie tegen de BBC destijds. „We houden van onze broer en hopen dat hij de juiste behandeling krijgt die hij nodig heeft voordat hij of iemand anders iets overkomt.” Aarons familie heeft nog niet gereageerd op zijn overlijden.