Afrika is klaar met westerse hypocrisie over klimaat

In een conferentiezaal met metershoge glazen ramen en de airco’s op standje net te koel zaten op het podium de ministers van olie en gas uit Senegal, Equatoriaal Guinée, Congo-Brazaville. Ook aangeschoven waren de voorman van de Organisatie voor Afrikaanse Olieproducenten en die van de Internationale Gasunie. De vraag die klonk: moeten Afrikaanse landen uit het klimaatakkoord van Parijs stappen?

„Als iemand ziek is, moet je een diagnose stellen”, zei Gabriel Mbaga Obiang Lima. „Als de dokter een verkeerde diagnose stelt, is dat een probleem. Ik denk dat ‘Parijs’ voor ontwikkelingslanden een verkeerde diagnose heeft gesteld.”

‘Parijs’, vervolgde de minister uit Equatoriaal Guinée, dat flinke oliereserves heeft, legt de schuld bij de producenten. „Maar kijk naar consumptie. Eén Amerikaan verbruikt meer energie dan 170 Nigerezen. In Europa hadden mensen één auto, nu hebben ze er twee. Als je het probleem wilt aanpakken, dan moet je het gedrag aanpakken.” Applaus uit de zaal. Maar, drong de gespreksleider aan, hoe dan verder met Parijs?

‘De weg naar COP27’ heette het panel, verwijzend naar de klimaattop die zondag begon in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Een opvallend thema voor een conferentie over olie en gas. Maar in de twee dagen afgelopen september dat honderden deelnemers uit de industrie samenkwamen in de Senegalese stad Diamnadio klonk tijdens de panels, netwerkdiners en borrels steeds datzelfde woord: COP. COP27.

Het is tekenend voor de gespannen sfeer waarin de onderhandelingen, een jaar na de vorige top in Glasgow, verder gaan. Met een Afrikaans land als gastheer zijn leiders van het continent vastbesloten hun stem te laten gelden. Ze willen niet alleen veel meer financiële steun voor ontwikkelingslanden die zelf nauwelijks CO 2 uitstoten, maar wel als geen ander al de gevolgen van de opwarmende aarde voelen. Ze zijn vooral ook klaar met de druk die rijke landen hen opleggen om hun eigen olie- en gasreserves, die onlangs zijn gevonden, nu toch vooral in de bodem te laten.

Geen toegang tot elektriciteit

„Zeshonderd miljoen Afrikanen hebben nog altijd geen toegang tot elektriciteit. Ze praten tegen ons over een [energie]transitie. Maar voor een transitie heb je eerst energie nodig”, sprak Senegals president Macky Sall bij de opening van de conferentie, waarvan zijn land gastheer was. Sall, op dit moment voorzitter van de Afrikaanse Unie, is een van de grootste critici van het in zijn ogen hypocriete westerse klimaatbeleid. Hen vertellen dat ze niet naar olie en gas mogen boren, maar zelf de steenkolencentrales weer aanzwengelen, door de oorlog in Oekraïne. Wel vervuilen, maar de schade niet betalen.

Salls frustratie is niet verrassend. Senegal staat op het punt een belangrijk gasland te worden, wat zijn economische ontwikkeling een flinke boost moet geven. Vanaf eind volgend jaar zal voor de kusten van Senegal en buurland Mauritanië zo’n 2,5 miljoen ton vloeibaar gas worden geproduceerd. Voor de volgende fase, waarin dit moet worden verdubbeld, is nog eens 5 miljard dollar aan investeringen nodig.

Lees ook: Al kalft de kust af en verzilt de rivier, toch aast Gambia op olie

Maar in Glasgow kwamen die plannen plots in gevaar. Enkele tientallen geïndustrialiseerde landen, waaronder Nederland, ondertekenden daar een verklaring dat zij zouden stoppen met publieke steun voor fossiele energieprojecten in het buitenland. „Hiermee stapelt zich een groot economisch onrecht op het klimaatonrecht waar Afrika al meer dan ieder ander continent onder lijdt”, reageerde Sall destijds. Hij noemde het een „fatale klap”.

Dat lijkt vooralsnog mee te vallen. Een half jaar later en een door Rusland aangewakkerde energiecrisis verder besloot de Europese Unie gas deze zomer onder bepaalde voorwaarden alsnog een ‘groen’ label te geven, wat de deur open zet voor investeringen. Onder meer Italië, Polen en Duitsland klopten al bij Sall aan, geïnteresseerd in wat hij straks te bieden heeft. Europese leiders togen eveneens naar Algerije en Angola, maar ook Qatar en Azerbeidzjan.

De kritiek komt van dieper. De klimaattop in Sharm-el-Sheikh vindt plaats op een moment dat grote delen van Tsjaad en Nigeria onder water liggen na de zwaarste overstromingen in decennia. Dat in Somalia en Kenia de grond zo gortdroog is dat vee en mensen massaal sterven. Een voorteken van de rampspoed waar de opstellers van het laatste IPCC-rapport al voor waarschuwden: dat het Afrikaanse continent het hardst zal worden getroffen.

Het meest heikele thema tijdens de komende twee weken is dan ook het geld waarmee rijke landen over de brug moeten komen. Niet alleen om arme landen te helpen zich weerbaar te maken tegen wat nog gaat komen, maar ook voor de schade die ze nu al lijden door klimaatverandering. Een verandering waar Afrikaanse landen, samen goed voor amper 4 procent van de mondiale uitstoot, tot nu toe nauwelijks een rol in hadden.

Het gesprek over schuld en ‘loss and damage’ is er een dat rijke landen, het Westen voorop, niet willen voeren uit vrees voor eindeloze schadeclaims. De discussie wordt bovendien bemoeilijkt doordat zij niet zwart-wit is: net als in Pakistan geldt ook in Nigeria dat de impact van de overstromingen, hoewel grotendeels veroorzaakt door extreme regenval, werd verergerd door gebrekkige infrastructuur en beleidskeuzes van de eigen regering.

In Glasgow werd vorig jaar slechts besloten hierover een ‘dialoog’ te beginnen. Waar dat op neerkwam, schreef NRC destijds, „is uitstel van ieder besluit dat rijke landen geld zou kunnen kosten”. Afrikaanse leiders willen daar geen genoegen meer mee nemen.

Te meer ook omdat andere beloftes nog altijd niet zijn nagekomen. Zoals de 100 miljard dollar die rijke landen jaarlijks aan arme landen zouden geven om hun kusten, wegen en bruggen te versterken en hun economieën te verduurzamen. Dat bedrag werd nog nooit gehaald. Zelfs de 83,3 miljard dollar die in 2020 wel werd gerapporteerd, is ‘misleidend’, concludeerde de ngo Oxfam Novib onlangs: het merendeel zou geen gift, maar een lening zijn.

„Landen overdrijven hun eigen vrijgevigheid en verdoezelen hoe weinig er eigenlijk naar arme landen gaat”, zei Oxfams Bertram Zagema hierover tegen dagblad Trouw.

Lees ook: De inwoners verstevigden zelf de dijk om deze Pakistaanse stad (en nu is het een eiland)

Tekenend was de conferentie die onlangs in Rotterdam werd georganiseerd voor Afrikaanse en westerse leiders om in aanloop naar de top in Egypte te praten over klimaatadaptatie en het steeds grotere gat in fondsen die nodig zijn. Terwijl zeven Afrikaanse staatshoofden naar de havenstad afreisden, bleven hun westerse collega’s weg. Frankrijk stuurde een minister, de EU Frans Timmermans.

Premier Mark Rutte, de gastheer, bleef alleen voor het fotomoment, merkte persbureau Bloomberg fijntjes op.

„Deze bijeenkomst was het idee van president Macky Sall om de politieke temperatuur in aanloop naar Egypte te verhogen”, vertelt Patrick Verkooijen van het organiserende Global Center on Adaptation. „In Glasgow beloofden westerse landen de financiering voor adaptatieprojecten te verdubbelen [naar 40 miljard dollar per jaar], maar ze hebben zichzelf daarvoor tot 2025 gegeven. Terwijl de plannen er nu al liggen.”

Gaan jullie de daad bij het woord voegen, wilde Sall weten. „Ik kan niet anders dan met enige bitterheid de afwezigheid van leiders uit de industriële wereld constateren”, sprak de Afrikaanse Unie-voorzitter in plaats daarvan achteraf. „Wij hebben de moeite genomen naar Rotterdam te reizen terwijl het voor hen veel gemakkelijker was te komen.”

Daags eerder, op het podium in Diamnadio, had zijn minister van Olie haar collega’s en het publiek gewaarschuwd. Al dat gepraat over een energietransitie is „niets meer dan een vals debat”. „Afrika heeft elektriciteit nodig en duurzame bronnen volstaan niet. Wat zij willen, is dat we onze hand moeten blijven ophouden bij het Westen.” In Egypte moeten Afrikaanse leiders met één stem spreken, zei ze. „We moeten onze toekomst in handen nemen.”