De helft van de Nederlanders is bang voor een Russische atoombom. Dat kwam naar voren uit enquête-onderzoek dat de NOS had laten uitvoeren. Misschien is hier sprake van een self-fullfilling prophecy, als je namelijk eerst, overigens geheel terecht, bericht over het voortdurende nucleaire gedreig van Poetin en daarna ook nog over de Cubacrisis en schuilkelders begint. Het is daarbij niet erg consequent om een nucleaire NAVO-oefening niet met „Armageddon” te verbinden en een min of meer gelijktijdige Russische nucleaire oefening (Grom genaamd) wel.

Ko Colijn is emeritus hoogleraar Internationale betrekkingen en mondiale veiligheid (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Die nucleaire oefening van de NAVO, Steadfast Noon, vindt jaarlijks plaats, dit jaar in België, afgelopen maand. Niets bijzonders, zei secretaris-generaal Stoltenberg, het zou meer opvallen als we die oefening nu ineens zouden afblazen dan gewoon op de agenda houden.

Toch zijn er vier dingen anders dan anders: de oorlog in en tegen Oekraïne en het feit dat het volgens Stoltenberg juist goed is om je tanden te laten zien; het feit dat deze keer ook strategische B-52 bommenwerpers aan die oefening meededen; de omstandigheid dat afgelopen week ‘toevallig’ uitlekte dat niet vijf maar wel zeven landen een zogenoemde ‘nuclear sharing’ overeenkomst met de VS hebben; en ten slotte dat de vernieuwde nucleaire B61-12 bom al in december naar Europa wordt gevlogen, waar de oorspronkelijke (en optimistische) planning van 2023 uitging (de pessimistische van 2025).

Dat is nogal wat. Geen misverstand: de ‘we hebben alle middelen om ons te verweren’-retoriek van president Poetin gooit olie op het vuur dat hij zelf ontstoken heeft, het is zijn idiote en onverantwoordelijke oorlog die dit allemaal omineus maakt. Niemand kan voorspellen hoe dit afloopt, al kun je wel enige kleur aan de uitkomst van deze oorlog geven.

Ruslands non-nucleaire opties

Het is nogal gratuit om aan een talkshowtafel te beweren dat Poetin zichzelf in een hoek verft en de nucleaire wapens vanzelf dichterbij komen. Op zijn minst moet je dan ook uitleggen waarom Rusland vooralsnog de voorkeur aan veel goedkopere Iraanse drones geeft dan aan die ‘kleine’ (duizend keer Hiroshima) atoomwapens voor het slagveld. Je moet ook uitleggen waarom The Hill, een krant die gewoonlijk de spreekbuis van het Witte Huis is, op hetzelfde moment wel vier ‘non-nucleaire escalatie-opties’ die Rusland ten dienste staan, opsomt. Ook geen fijne opties, want het gaat daarbij om chemische wapens, biologische wapens, terreuraanslagen op stuwdammen, en raketten en drones op energiecentrales. Daar is intussen nog een ‘kwart-nucleaire’ optie bijgekomen: het dreigement met de ‘vuile bom’ die een gewone bom is met (meestal) radioactief afval.

Allemaal slecht, maar op zich een teken dat zelfs Poetin het eerder in de breedte zoekt dan voor ‘diepe’ escalatie kiest, en hij zich bewust lijkt van de risico’s die aan het spelen van de nucleaire kaart verbonden zijn. Al voelt hij ook de hete adem in de nek van ultranationalistische hardliners.

Twee dingen zijn bekend. De Russen voelen weinig of niets voor een rechtstreekse nucleaire krachtmeting met de Verenigde Staten, want dat zou zelfmoord zijn. Op hun topontmoeting in Genève vorig jaar waren Joe Biden en Vladimir Poetin het er gloeiend over eens dat een onderlinge atoomoorlog een no go is, hoewel we niet weten of ze het ook over een have not als Oekraïne hadden. Dit werd onderstreept door de (afgesproken) aanmelding van een Russische vlucht met een intercontinentale raket, de RS-28 Satan-2, op 20 april dit jaar en die van de huidige Russische atoomoefening Grom op 23 oktober. Ik wil niet zeggen dat Rusland te goeder trouw is, verre van dat, maar ik stel vast dat het zich aan de meldplicht conform het New START-verdrag houdt en blijkbaar geen nucleaire confrontatie met de VS wenst.

Wel afschrikking, niet gebruiken?

Misschien houdt Moskou zich ook wel aan het Brodie-adagium. De jonge whizkid Bernard Brodie schokte de generaals van de oude stempel tijdens een conferentie in het Shoreland Hotel in Chicago in 1948 met de stelling dat je met de atoombom beter kon dreigen dan hem daadwerkelijk gebruiken. Gebruiken zou neerkomen op verwoesten, en dat leverde militair bijna niets op. Met dreigen zou je je tegenstander veel banger kunnen maken en zo tot concessies kunnen dwingen. Als de vijand ook over atoomwapens zouden beschikken, zou nucleaire vergelding bovendien onvermijdelijk zijn en aan zelfmoord had je militair ook niets. Kortom: ermee dreigen ja, afschrikken akkoord, maar gebruiken zinloos. In die zin was het atoomwapen revolutionair, en dus anders dan alle voorgaande.

Van de Amerikanen kun je in elk geval niet zeggen dat ze het Brodium-adagium volgen. Een zeer belangrijke gebeurtenis vorige maand die verbazingwekkend genoeg voorbijging aan Nederlandse media: de publicatie van de langverwachte Nuclear Posture Review 2022 van de Amerikanen. Eens in de paar jaar verschijnt dit overzicht van Amerikaanse nucleaire wapens en hun rol in de Nationale Defensiestrategie. Hierin bleek dat president Biden zijn droom over ‘sole purpose’ – het atoomwapen niet gebruiken maar er alleen mee afschrikken – heeft moeten inslikken. Nu staat er in de Amerikaanse nucleaire strategie nog gewoon dat het onder extreme omstandigheden kan worden gebruikt, als er een fundamentele dreiging is (zelfs van niet-nucleaire aard). Lees: een Russische invasie van een bondgenoot.

De gebrekkige aandacht hiervoor is onbegrijpelijk, alleen al vanwege het feit dat ook Nederland in het geheim (in een vragenlijst aan alle NAVO-partners) bezwaar had aangetekend tegen de droom van Joe Biden, en met resultaat. Hij is overruled, binnen de NAVO en door zijn eigen geharnastere ambtenaren. Op de dag dat de Nuclear Posture Review verscheen, was in ons land Glennis Grace belangrijker.