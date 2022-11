Iedereen vindt er wat van en dat zou ik ook wel willen, maar dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk. Iets vinden van de vrouwen die door Nederland zijn opgehaald uit Syrië, bedoel ik. Het liefst zou ik snappen wat de juridische consequenties zijn van de familieverhoudingen tussen de vrouwen, de mannen en de kinderen. Maar dat is ingewikkelde materie.

Ten eerste is er de relatie tussen de vrouwen en de mannen. De vrouwen zijn nu door het kabinet gerepatrieerd, opdat ze hier kunnen worden berecht. Eénmaal, in een persbericht, worden ze aangemerkt als zelfstandige verdachten. ‘Twaalf Nederlandse vrouwen die worden verdacht van terroristische misdrijven en hun 28 kinderen zijn gisteravond laat in Nederland aangekomen.’ Vervolgens heten ze overal IS-vrouwen, wat een vage omschrijving is. ‘Twaalf Nederlandse IS-vrouwen en hun 28 kinderen.’

Daarnaast zie je ze met grote regelmaat als ‘vrouwen van IS-strijders’ opduiken in de berichten. Aan die opmerkelijke vrouw-van omschrijving ligt geen politieke overtuiging ten grondslag, de Volkskrant doet het, De Telegraaf, de NOS. En daar is best een reden voor. De vrouwen zijn naar het Midden-Oosten afgereisd omwille van een huwelijk met een strijder: ze hebben hun leven als vrouw-van geleefd.

„Je hoort natuurlijk heel vaak dat ze een huiselijke rol hadden”, zei journalist Brenda Stoter Boscolo daarover in februari bij Op1. „En dat klopt ook wel: ze zorgden voor de mannen, ze kregen kinderen.” Maar, voegde ze er meteen aan toe, in die huiselijke rol ondersteunden vrouwen tegelijk het systeem dat terrorisme mogelijk maakte.

Daar komt bij dat ze soms ook zelfstandig opereerden, binnen de religieuze politie bijvoorbeeld. Vrouwen faciliteerden bovendien de slavernij en vooral ook de seksslavernij waarvan Jezidi’s het slachtoffer werden, zei Stoter Boscolo, die een boek schreef over het lot van de Jezidi’s. Kortom, huiselijkheid en terreur vloeiden in elkaar over.

In de zaak tegen Samir A. zei de rechter deze zomer hetzelfde. Zelf hield A. vol dat hij slechts uit humanitaire overwegingen geld had gestuurd naar vrouwen in Syrische kampen; volgens de rechtbank wist hij dat een aantal van hen op de nationale sanctielijst terrorisme stond. Door geld te sturen, wat strafbaar was, had hij bewust het risico genomen dat via hen het geld in handen van IS zou komen. A. kreeg tweeëneenhalf jaar gevangenisstraf opgelegd wegens financiering van terrorisme.

Goed. De eigen rol van de vrouwen en hun rol als vrouw-van zijn dus vrij lastig uit elkaar te houden. Maar als de kinderen in beeld komen wordt het helemaal ingewikkeld. In sommige berichten worden de van terrorisme verdachte vrouwen moeders genoemd, wat ze natuurlijk ook zijn. „De moeders zijn overgedragen aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten”, schrijft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken als Frankrijk deze zomer kinderen en vrouwen repatrieert.

Er wordt dan louter gerepatrieerd vanwege de kinderen. Volgens een commissie van de VN zou Frankrijk de rechten van Franse kinderen in Syrische kampen schenden, als het hen niet zou ophalen. De kinderen, die immers part noch deel hadden aan het terrorisme, worden gered van de gruwelen in Syrië. Hun moeders mogen mee en worden overgedragen aan het gerecht.

Zo zijn de vrouwen nu eens vrouw-van, dan weer moeder-van. Als een gerepatrieerde vrouw in Nederland door de staatssecretaris als ongewenst wordt beschouwd, moet dat besluit van de Raad van State over, omdat ze moeder-van is. Haar kinderen gaan in Nederland naar school en hun belangen moeten in de afweging worden betrokken.

Gelukkig, omdat ik er iets van wil vinden, schreef Meghan Ingram vorig jaar een scriptie, die werd bekroond met de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs, over de kinderen van IS-strijders in Syrische kampen. Ze schetst overtuigend de rechteloosheid van deze kinderen met wie iedereen in de maag zit. Regeringen wegen hun rechten af tegen nationale veiligheid, het recht weet niet of Europese kinderrechten in Syrië gelden: de kwestie is „moreel verontrustend, politiek giftig en juridisch dubbelzinnig”.

Zelfs de repatriëring van kinderen op last van de VN-commissie is als optie alweer achterhaald, legt Ingram uit in een recent blog. Doorkruist door een uitspraak van het Europees Hof. Dat denkt namelijk dat een Europees land geen rechtsmacht heeft over de kinderen. „Zoals het er nu uitziet”, concludeert Ingram, „zijn Europese staten die banden hebben met kinderen van IS-strijders, juridisch gezien niet verantwoordelijk voor het waarborgen van hun rechten.”

Kennelijk moeten de kinderen maar hopen dat hun moeder als vrouw-van wordt opgehaald en dat ze mee mogen. Zoals gezegd: lastige materie. Maar ik vind er nu wel iets van.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl.