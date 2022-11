Vervalsing voor Saoedi-prinses

Trailer: Het mysterie van de Diriyah Star Night Deze podcast luister je ook in onze app

Op een ochtend leest de Amsterdamse kunstenaar Jeroen van der Most op internet dat in Saoedi-Arabië een schilderij van hem voor 3,2 miljoen dollar is verkocht. Het probleem: het afgebeelde schilderij is niet van hem. En ook het geld heeft hij niet gekregen. Wat is hier gebeurd?

Van der Most schakelt journalist Lex Boon in, en samen reizen ze naar Saoedi-Arabië. Daar komen ze erachter hoe de kunstenaar per ongeluk verknoopt raakte met een poging om geld te verdienen met moderne kunst – een in dat land tot voor kort verboden fenomeen. Tot zijn verbazing mag Van der Most het werk alsnog signeren, waarmee de zoektocht overgaat in een bespiegeling op de grenzen van eigenaarschap en tussen wat echt is en nep.

Het Mysterie van de Diriyah Star Night, 5 afl. van zo’n 30 min, Dag en Nacht/Podimo.