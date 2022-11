Twee doden na steekincident in psychiatrische kliniek

Bij een steekpartij in een psychiatrische kliniek in Balkbrug (Overijssel) is zaterdag een medewerker om het leven gekomen. De dader, een patiënt, heeft zichzelf vervolgens van het leven beroofd. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Twee andere medwerkers van het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Na het steekincident sloot de patïent zich volgens de DJI op in een aparte ruimte en stichtte daar brand, die door sprinklers is gedoofd. Daarna pleegde hij zelfmoord.

Wouter Boogaard van de kliniek zegt in een reactie „geschokt en verslagen” te zijn door „deze trieste gebeurtenis”. Het personeel en de patiënten van de kliniek ontvangen nazorg. Op Twitter zegt ook minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) dat hij geschokt is. „Daden met onuitwisbare gevolgen. Mijn medeleven gaat uit naar hun nabestaanden en alle collega’s van DJI.”

In Veldzicht worden mensen behandeld die complexe psychiatrische problemen hebben. Veel van hen hebben een andere culturele achtergrond.