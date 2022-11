Vorige week zaterdag was ik met een gast in het pierementenmuseum in Utrecht. Ik was wat grieperig en bleef op een grote poef zitten terwijl mijn gast meeging met de tour en verder rondkeek. Ik was zo moe dat ik even op mijn rug ging liggen toen er bijna niemand meer in die ruimte was. Een bezoeker kwam naar me toe, keek even zorgvuldig en vroeg toen: „Bent u vastgelijmd?”

