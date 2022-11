Leven Xi Jiping zit vol mysteries

Introducing The Prince Deze podcast luister je ook in onze app

In 2012 verdween Xi Jinping opeens. Veertien dagen was hij kwijt, waarna hij doodleuk terugkeerde en aantrad als leider van de communistische partij van China. Wat erachter zat is nog steeds onduidelijk. China-correspondent Sue-Lin Wong stelt in deze podcast dat Xi’s leven bol staat van dit soort mysteries. In The Prince probeert ze ze te ontrafelen.

Hij duikt in het verleden van de Chinese leider, onderzoekt waar diens obsessie voor controle vandaag komt, en wat de invloed ervan is op China en de rest van de wereld. Door de filmische aanpak en Wongs gevoel voor timing luistert de podcast heel prettig weg. Deze week verscheen een bonusaflevering over het partijcongres waarin Xi voor de derde keer werd gekozen als leider.

The Prince, 10 afl. van 30-40 min, The Economist.