Trailer - The Legend of Zillion

„Voor de ene is het een oord van verderf en decadentie, voor de andere is het een tempel van amusement.” Zo begint deze podcast over de Antwerpse megadiscotheek Zillion (1997-2002). Uit de indrukwekkende stroom anekdotes die in drie afleveringen volgt, blijkt dat voor beide veel te zeggen valt.

Eigenaar Frank Verstraeten verzon de bizarste stunts om zijn bezoekers in vervoering te brengen: van kippen op de dansvloer en vuurwerk in de zaal tot seks op het podium en een miljoen frank die hij een keer van het balkon liet blazen. Verstraeten zelf vertelt hoe zijn spektakelzucht botste met de autoriteiten. Na een reeks beschuldigingen, van fraude tot geweldpleging, kwam een einde aan zijn beruchte club.

The Legend of Zillion, 3 afl. van zo’n 30 min, Studio Brussel / VRT Max.