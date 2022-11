Jordan Bardella verkozen tot nieuwe partijvoorzitter Rassemblement National

Jordan Bardella is zaterdag verkozen tot nieuwe partijvoorzitter van de Franse politieke partij Rassemblement National (RN, tot 2018 Front National). De 27-jarige Bardella behaalde 84,84 procent van de door partijleden online uitgebrachte stemmen. Dat is bekendgemaakt op het partijcongres van de radicaal-rechtse partij in Parijs, meldt persbureau AFP.

Bardella’s ideeën over veiligheid, immigratie en de islam komen overeen met het huidige programma van Marine Le Pen. Zij zal zich richten op het leiden van de RN-fractie in het Franse Lagerhuis. Naar verwachting zal Le Pen in 2027 na drie eerdere pogingen opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezingen — een kandidatuur die Bardella zegt toe te juichen.

Na Jean-Marie Le Pen (die het Front National in 1972 oprichtte) en zijn dochter Marine Le Pen (die hem in 2011 opvolgde) is Bardella de eerste partijvoorzitter van buiten de familie Le Pen. De RN-Europarlementariër heeft een relatie met een nicht van Marine Le Pen, Nolwenn Olivier, en was sinds september vorig jaar al interim-partijvoorzitter.

Het RN kent een geschiedenis van antisemitische en andere racistische uitspraken en denkbeelden. Recent raakte het parlementslid Grégoire de Fournas in opspraak toen hij afgelopen donderdag „terug naar Afrika” riep tegen zijn collega-parlementslid Martens Bilongo.

