‘Het is allemaal even anders dan anders nu’

Jeffrey: „Luchtvaart, vliegtuigen: dat heb ik altijd al cool gevonden. Na mijn middelbare school ben ik lucht- en ruimtevaarttechniek gaan studeren in Delft en in mijn vrije tijd haalde ik mijn vliegbrevet. Mijn vlieginstructeur destijds was ook captain bij KLM. Toen we na een oefenvlucht het vliegtuig terug in de hangar duwden, zei hij: waarom kom je niet bij ons vliegen? Je kunt het heel aardig en we hebben mensen nodig. Poeh, dat vond ik nogal een gewaagde stap. Oliver was toen net geboren, de KLM Flight Academy duurt twee jaar, het zit helemaal in Groningen en kost hartstikke veel geld. Daar bestaat een financieringsregeling voor, maar toch.”

Josiane: „Jij voelde dat het niet paste in het plaatje op dat moment in je leven. Ik vond juist dat je ervoor moest gaan. Het is toch zonde om je hele leven op kantoor te zitten als je dit eigenlijk leuker vindt?”

Jeffrey: „Deze keuze had zo’n impact op het gezin, dat ik niet over één nacht ijs wilde gaan.”

Josiane: „Uiteindelijk hebben we het gezien als een leuk project van twee jaar. We verhuisden in 2019 van Voorburg naar Assen, dicht bij vliegveld Eelde waar Jef zijn praktijklessen had. Ik werkte toen aan een klus bij ProRail die ik ook prima vanuit het kantoor in Groningen kon uitvoeren. Al snel gingen we door corona richting thuiswerken; dat maakte het nog makkelijker.”

Jeffrey: „Wat betreft het vliegen zag het er toen minder goed uit. Vóór corona studeerde je op vrijdag af en kon je maandag beginnen bij KLM. Door de lockdown ontstond er een wachtlijst waardoor op een gegeven moment de verwachting was dat ik drie tot vijf jaar zou moeten wachten op een baan. Dat was wel even schrikken. Nu is de wachtlijst gelukkig weer geslonken. Ik ben in de zomer afgestudeerd en de verwachting is dat ik rond februari aan de slag kan.”

Josiane: „We moeten tegen die tijd zien hoe we het precies invullen met opvang van de kinderen, want Jef is dan telkens een week weg.”

Jeffrey: „Bij KLM krijg je vier weken van tevoren je rooster, dus je kunt er goed op plannen. Ik ben niet bang dat ik over dertig jaar zonder werk zit omdat vliegen dan is uitgestorven. Hoe moeten we anders naar de andere kant van de wereld? Ja, vliegen heeft impact op het milieu, maar er wordt ook keihard gewerkt aan duurzamere oplossingen.”

Josiane: „Hoe mooi is het om dan onderdeel te zijn van de verandering van de sector?”

Toch terug naar de Randstad

Jeffrey: „Uiteindelijk hebben we bijna drie jaar voor mijn opleiding in Assen gewoond.”

Josiane: „Ik had nooit ergens ander gewoond dan in Voorburg en dacht dat ik daar altijd zou blijven. Maar ik bleek prima ergens anders te kunnen wonen! Dat was wel een inzicht.”

Jeffrey: „Assen is ons supergoed bevallen. Er zijn alleen twee dingen die er ontbreken: familie en Schiphol. Daarom gaan we begin december toch terug naar de Randstad.”

Josiane: „Begin december wordt ons nieuwbouwhuis in Waddinxveen opgeleverd. Eindelijk. We moesten lang wachten op de warmtepomp die maar niet geleverd werd. Sinds april zitten we daarom in een chalet op een vakantiepark in Voorburg. Dat duurt ondertussen net een beetje te lang.”

Jeffrey: „Het is logistiek een hele toestand. Oliver zit al op school in Waddinxveen, dat is twintig minuten rijden. De jongste, Lauren van twee, gaat daar ook naar de opvang. Dus we moeten ’s ochtends al om half acht in de auto zitten naar Olivers school, anders is er geen parkeerplek. Daarna breng ik Lauren naar de opvang en rijd ik door naar mijn gehuurde werkplek. Ik werk nu nog drie dagen in de week als zelfstandig dataconsultant. Om half twee moet ik alweer weg om de boel op te halen en thuis te brengen.”

Josiane: „Het is allemaal even anders dan anders nu. Zodadelijk wonen we vijf minuten lopen van de school en we staan op de wachtlijst voor meer dagen kinderopvang en naschoolse opvang. We verlangen wel naar wat meer rust.”

Jeffrey: „Het fijne is wel: Soos en ik hebben elkaar als collega’s leren kennen, dus we kunnen heel goed samenwerken. Als ik thuis kom met de boodschappen, pakt zij automatisch het koken op. En als ik een kind onder de douche zwiep, staat zij al klaar met een handdoek. Daar hoeven we nooit expliciet iets over af te spreken.”

Treinen en vliegtuigen

Josiane: „We leerden elkaar kennen bij Ordina, een ict-dienstverlener. Daar werk ik nog steeds. Ik doe daar vooral verandermanagement. Waar Jef in de vliegtuigen zit, zit ik in de treinen.”

Jeffrey: „Ze heeft bijvoorbeeld de implementatie van NS Flex gedaan.”

Josiane: „Dat was een leuk, tastbaar project inderdaad. Ik heb bedrijfskundige informatica gestudeerd en ben altijd een beetje een computernerd geweest. Maar ik weet ondertussen: je kunt de IT nog zo goed op orde hebben, het zijn uiteindelijk de mensen die moeten veranderen. Daar gaat dan ook mijn meeste aandacht naartoe.”

Jeffrey: „Dat nerdy zit ’m er bijvoorbeeld in dat Soos ging kijken of de domeinnamen nog vrij waren toen we de namen voor onze kinderen bedachten. Dus nu hebben olivernolan.nl en laurenlotus.nl alvast geclaimd.”

Josiane: „Ik heb qua werk best veel dromen en wensen. In de toekomst zou ik ooit nog wel eens een eigen koffietentje willen runnen.”

Jeffrey: „In de dagen dat ik thuis ben van het vliegen, kan ik dan de taarten bakken voor bij de koffie.”

Josiane: „Maar ik houd ook enorm van mijn werk! Dus wanneer het gaat gebeuren, weet ik niet. Over een paar jaar hebben we in ieder geval twee schoolgaande kinderen en hopelijk een wat minder intensief leven dan nu. Wellicht dat er dan ruimte komt voor andere dingen.”

In het kort Josiane Donker (38) studeerde bedrijfskundige informatica en werkt fulltime als consultant bij een ict-dienstverlener. Ze doet momenteel een project voor ProRail. Jeffrey van Oostrom (31) studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft en slaagde recent voor de KLM Flight Academy. In afwachting van een aanstelling als piloot, werkt hij drie dagen in de week als zelfstandig dataconsultant voor een woningcorporatie. Hun gezamenlijk inkomen is 3,5 keer modaal.

Opstaan Om 6.00 uur. Ze ontbijten met Oliver (4) en Lauren (2), spelen nog wat en kleden ze aan. Jeffrey brengt de kinderen naar school en de opvang, Josiane werkt thuis of op kantoor in Utrecht. Huishoudelijke hulp Momenteel geen. In het nieuwe huis willen ze dat graag wel. Vervoer Twee auto’s. Josiane reist voor haar werk ook vaak met de trein. Sporten Momenteel weinig tijd voor, maar ze wandelen graag met de kinderen. Als ze in het nieuwbouwhuis wonen, wil Josiane weer naar de sportschool. Bedtijd Josiane rond 21.30 uur. Jeffrey werkt nog even of kijkt een serie en gaat rond 23.00 uur naar bed.

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven