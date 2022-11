WorldPride komt in 2026 naar Amsterdam: ‘Alle ogen zijn straks op ons gericht’

Een „XXXL-pride”, belooft Pride Amsterdam-directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz over vier jaar. De prideweek duurt dan zestien dagen, op het Museumplein staat een pride-dorp en de jaarlijkse ‘pride walk’ wordt een ‘pride march’ met honderdduizend mensen. Om het maar niet over de meerdaagse mensenconferentie te hebben. „Dat gaan we niet in een of ander achterafzaaltje doen.”

In 2026 is het een kwart eeuw geleden dat Nederland als eerste land ter wereld het homohuwelijk legaliseerde. Pride Amsterdam wilde WorldPride voor die gelegenheid naar de hoofdstad halen, en deze vrijdag werd bekend dat dat is gelukt. In het Mexicaanse Guadalajara besloten internationale prideorganisaties dat niet Orlando maar Amsterdam het wereldwijde lhbti+-evenement mag organiseren.

Pride-directeur Spee de Castillo Ruiz kijkt ernaar uit, zegt hij, maar het gaat hem vooral om de jaren tussen nu en de zomer van 2026. „Nederland is weggezakt: we zijn niet meer het voorbeeld voor lhbti-rechten.” WorldPride wil hij aangrijpen om op dat gebied een inhaalslag te maken. „Alle ogen zijn straks op ons gericht. Als we dan nog steeds op plek 13 van de Rainbow index [een Europese ranglijst van lhbti-rechten, red.] staan, slaan we een modderfiguur.”

Activisme

Een activistische pride, dus. De afgelopen jaren was er kritiek op de Amsterdamse editie, die volgens sommigen te commercieel is geworden en groepen buitensluit. De Canal Parade, de botenoptocht, kreeg het verwijt van ‘pinkwashing’ waarbij bedrijven alleen maar doen alsof ze de lhbti-gemeenschap steunen om hun imago op te poetsen.

„Mensen hebben oogkleppen op”, zegt Spee de Castillo Ruiz daarover. „Onze pride is ooit ontstaan als een feest en gaandeweg juist steeds activistischer geworden. Maar mensen blijven vooral de botenparade zien. Die hebben we omdat willen blijven vieren wat we hebben bereikt, en het is de melkkoe – we hebben hem nodig om de rest te betalen.”

Concurrentie

Hoewel Pride Amsterdam WorldPride heeft binnengehaald, staat nog niet vast dat die stichting het evenement ook daadwerkelijk mag organiseren. De gemeente Amsterdam gaat de vergunning voor het evenement opnieuw uitgeven, en Stichting Pride concurreert daarbij met een groep organisaties die onder meer pleit voor een diversere Pride.

„Daar zijn wij niet mee bezig”, reageert Spee de Castillo Ruiz. „De kans dat wij de vergunning niet krijgen is zo klein. En al zou die ander de vergunning krijgen, dan zullen ze ons weer nodig hebben voor de uitvoering.”

De directeur noemt als uiterste redmiddel een losse Amsterdamse pride gevolgd door de Worldpride, maar volgens hem hoeft het zo ver niet te komen. „Ik zie eerder een oplossing in nieuwe samenwerking tussen de twee partijen. De gemeente wil dat we onze twee aanvragen tot één aanvraag samenvoegen, en daar zijn we op dit moment hard mee bezig.”

