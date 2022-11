Wereldzeiler Henk de Velde op 73-jarige leeftijd overleden

De Nederlandse wereldreiziger Henk de Velde is donderdag op 73-jarige leeftijd overleden. De zeiler werd bekend vanwege zijn vaak zeer avontuurlijke tochten over de hele wereld, waar hij boeken over schreef en lezingen over gaf. In februari van dit jaar werd darmkanker bij De Velde geconstateerd.

In totaal zeilde De Velde zes keer de wereld over. Zijn eerste wereldreis maakte hij in 1978 met zijn vrouw, en tijdens die wereldreis werd ook zijn zoon geboren. De zeezeiler werd steeds bekender met zijn reislust en hij verscheen steeds vaker op televisie met zijn reizen. „Als ik naar de maan kon zeilen, was ik waarschijnlijk onderweg”, zei hij in 2013 in een interview met NRC.

De Velde probeerde twee keer het wereldrecord solo rond de wereld zeilen te verbreken, maar beide keren lukte dat niet. „Mensen vragen vaak of ik op zoek ben naar mezelf”, zei De Velde tegen NRC. „Onzin, ik heb mezelf altijd bij me gehad. Ik vraag me ook helemaal niet af wie ik ben. Ik ben.”