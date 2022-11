Van meme tot internationale popster: de vijf gedaantes van Lil Nas X

In 2018 sliep de negentienjarige Montero Lamar Hill nog op de vloer bij z’n zus thuis, na het opgeven van zijn studie computerwetenschappen.

Een jaar later brak hij, als Lil Nas X, het muziekrecord van meeste weken op nummer één in de Amerikaanse Billboard-hitlijst. Zijn doorbraaksingle ‘Old Town Road’ uit 2019 was een mix van hiphop en country. Het succes was een unicum, want, zoals Time Magazine dat jaar schreef in een coververhaal over de Amerikaanse rapper: „Er zijn niet veel zwarte sterren in country en niet veel queer sterren in hiphop.”

Komende dinsdag staat Lil Nas X in een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam, de eerste overzeese halte op zijn eerste wereldtournee, waarmee hij een week later ook Brussel aandoet.

Wie is deze man, die na zijn grote hit een eendagsvliegbestaan wist te voorkomen, belangrijke Grammy’s won en op Spotify kan rekenen op 42 miljoen luisteraars per maand? Over de vijf gedaantes van Lil Nas X.

1. Meme-curator

Montero Hill werd geboren in 1999 in Lithia Springs, een kleine stad in de zuidelijke staat Georgia. Zijn ouders scheidden toen hij zes was, waarna hij drie jaar met zijn moeder en grootmoeder in een wijk in Atlanta woonde, met sociale-huurwoningen omringd door warenhuizen en industrieterreinen. Rond zijn negende trok hij in bij zijn vader, gospelzanger van beroep. Die nieuwe omgeving was totaal anders: Hill kwam terecht in een rustige buitenwijk. Hij leerde trompet spelen en haalde goede cijfers op school. Als tiener zat hij „gewoon de hele tijd op het internet”, vertelde hij aan Rolling Stone. „Ik denk dat ik aan het uitzoeken was wie ik ben.”

Op Twitter was hij allesbehalve alleen: Hill kreeg honderdduizenden volgers door het delen van grappige plaatjes, video’s en snedig commentaar, voornamelijk over popcultuur.

In de zomervakantie na het eerste jaar van zijn studie maakte hij zijn eerste eigen liedje, eigenlijk uit verveling. Hij was altijd al fan geweest van hiphopartiesten, zoals Drake en Kid Cudi, en hij hield van schrijven, maar droomde niet per se van een carrière als muzikant. De tekst en melodie van zijn eerste liedje kwamen eigenlijk als vanzelf. Hij zette het op internet, ‘Shame’ heette het, en tot zijn verbazing waren de reacties positief. Hill besloot zijn kennis van het internet in te zetten om zijn muziek te promoten en te stoppen met de universiteit. Lil Nas X was geboren.

Nog steeds tweet Nas erop los – hij heeft acht miljoen volgers. Vaak zijn het ironische grapjes, opmerkingen waarmee hij zichzelf op de hak neemt, of gaat hij in op de actualiteit. In reactie op de klimaatactivisten die soep op schilderijen gooien, plaatste hij een foto waarop hij Van Gogh’s ‘Zonnebloemen’ naar Andy Warhol’s ‘Campbell’s Soup Cans’ gooit, met het onderschrift „Ik zal u wreken, Mr. Van Gogh”. De tweet kreeg ruim 980.000 likes.

2. Hitmaker

Zijn fijngevoelige internet-instinct bracht hem op het idee van ‘Old Town Road’ – het liedje waarmee hij doorbrak. Het viel hem op dat ‘country trap’-video’s, waarin hiphopbeats en country-stereotypes samenvloeiden, populairder werden. Hij vond online een beat met een banjogeluid erin en kocht die voor 30 dollar van de producer. Lil Nas X schreef een droogkomische tekst vol country-clichés: „My life is a movie, bullriding and boobies/cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty.”

Hij deelde het nummer eindeloos op Twitter met memes van cowboys en paarden, en ook op TikTok werd het steeds populairder. ‘Old Town Road’ kreeg steeds meer streams, en begon zelfs in hitlijsten binnen te komen.

Toen volgde een tegenslag, die achteraf een zegen bleek: Billboard verwijderde het nummer uit de countryhitlijst, omdat het te weinig elementen van het genre zou hebben. Dat veroorzaakte een bredere discussie over racisme en uitsluiting in country, een genre dat wordt gedomineerd door witte hetero-artiesten – niet door zwarte homoseksuele performers als Nas.

Temidden van de ophef kwam Nas op de radar van countrysuperster Billy Ray Cyrus. De zanger, bekend van zijn hit ‘Achy Breaky Heart’ uit 1992, hoorde dat Lil Nas X met hem wilde samenwerken en nam een nieuw couplet op voor een remix van ‘Old Town Road’. Die versie schoot rechtstreeks naar de top van de Billboard Hot 100, de hitlijst van meest succesvolle liedjes in alle genres.

Negentien weken stond het nummer op nummer één. Daarmee versloeg Nas ruimschoots vorige recordhouders, Mariah Carey en Boyz II Men met ‘One Sweet Day’ (1995) en Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber met ‘Despacito’ (2017) – allebei zestien weken. Anno 2022 heeft nog niemand Lil Nas X’ record verbroken.

3. Provocateur

Een lollige hit is doorgaans geen sleutel tot langdurig succes: wie weet er hoe het gaat met de dames van Las Ketchup? Hoeveel nummer 1-hits had Höllenboer nog na ‘Het busje komt zo’? Lil Nas X wist dat hij relevant moest blijven, en een combinatie van humor en ophef bleek het juiste recept. Zo kondigde hij zijn debuutalbum aan met een fotoshoot voor People Magazine: gekleed in engelachtig wit, met bloemen in het haar en een hand op zijn flinke ‘zwangere’ buik. Dit album was zijn „baby”, grapte hij. Aandachttrekkerij, zeiden zijn tegenstanders. En gelijk hadden ze, aandacht was precies waar Lil Nas X op uit was.

De kritiek werd groter toen hij de single ‘Montero (Call Me By Your Name)’ uitbracht. Het liedje gaat over het niet langer willen verstoppen van een homoseksuele relatie. De release ging gepaard met een briefje aan zijn veertienjarige zelf, waarin Nas uitlegde dat het belangrijk is om open te zijn over je geaardheid, ondanks de kritiek. In de bijbehorende videoclip glijdt Nas aan een meterslange paal naar beneden, naar de hel, waar hij de duivel (gespeeld door hemzelf) trakteert op een lapdance. Een directe verwijzing naar het conservatief-christelijke idee dat lhbti’ers allemaal naar de hel gaan. Die conservatieven waren al helemaal niet blij toen Lil Nas X ter promotie van het liedje zijn ‘Satan shoes’ aankondigde, een exclusieve Nike-schoen met een pentagram erop en een druppel mensenbloed in de zool. Uiteindelijk heeft niemand de schoenen gedragen: Nike stak er een stokje voor via een rechtszaak vanwege inbreuk op hun handelsmerk. De ophef was er niet minder om. De Republikeinse gouverneur van South Dakota sprak op Twitter van een „gevecht om de ziel van ons land”. Forbes noemde het een „cultuuroorlog”. ‘Montero (Call Me By Your Name)’ werd Nas’ tweede nummer 1-hit.

4. Albumartiest

Dat hij meer dan alleen een meme is, moest Lil Nas X bewijzen met zijn eerste album. Montero werd uitgebracht in september 2021. ‘Old Town Road’ staat er niet op; eigenlijk geen enkel liedje dat je een grap zou kunnen noemen. De succesvolle mix van hiphop en country is sowieso niet op het album te vinden. Lil Nas X zette met zijn debuutalbum de formule van zijn doorbraak opzij en koos voor aanstekelijke popliedjes en openhartige ballades. Het album werd goed ontvangen door de internationale muziekpers; NRC gaf vier ballen.

Omdat een internationale tour in 2021 vanwege corona nog moeilijk was, verzon Nas wederom een vernieuwende manier om zijn muziek te promoten: in Paradiso in Amsterdam konden fans deelnemen aan een Lil Nas Xperience. De popzaal werd aangekleed in zijn stijl, een combinatie van suikerzoet en uitdagend: roze glitterwolken, maar ook paaldanseressen. Dollarbriefjes met Nas’ gezicht erop vlogen door de zaal. Hij was er zelf niet bij, maar het voelde als een klein kijkje in zijn wereld vol extravagante uitdossingen.

5. Wereldster

Aanstaande dinsdag, 8 november, begint Lil Nas X in Amsterdam zijn eerste overzeese tournee. Zijn Long Live Montero Tour is in het najaar al langs de grote steden in Amerika geweest, en zal nu dus grote Europese steden aandoen. In januari speelt hij in Sydney.

Wat kunnen Nederlandse fans van zijn show verwachten? In het programmaboekje dat bezoekers bij binnenkomst krijgen noemt Lil Nas X zijn concert een „toneelstuk”. Het is een soort musical in drie aktes, beginnend bij zijn jeugd, langs de zoektocht naar zijn identiteit, naar het heden, waarin hij omarmt wie hij is. De Amerikaanse media berichtten over een grootse show met flinke decorstukken, meerdere kostuumwissels en bakken vol confetti. Over the top dus, zoals eigenlijk alles wat Lil Nas X doet.

