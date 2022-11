Uit de tijd met Abraham Lincoln

Maar déze Lincolns zijn pas 157 jaar na de dood van de president vastgelegd, in 2022. De Nederlandse fotograaf Ruben Hamelink (30) is gefascineerd door de manier waarop Amerikanen van nu terugkijken op hun Burgeroorlog van toen. Tijdens een ‘re-enactment’ van een bloedige slag door mensen rondhollend in historische kostuums liep hij een Lincoln tegen het lijf die was ingehuurd om zijn beroemde Gettysburg-toespraak te houden. Hee, dacht Hamelink, van zulke imitators zijn er natuurlijk meer.

Dat klopte. Er is zelfs een branchevereniging. The Association of Lincoln Presenters (ALP) telt zo’n 150 Lincoln-imitatoren die opdraven in schoolklassen en op beurzen en feestjes overal in de VS. Stuk voor stuk zijn het mannen die, vertelt Hamelink, ooit hoorden dat ze leken op Lincoln, waarna een hobby ontstond die escaleerde. Sommigen zijn beroeps. En allen blijven praten en praten zodra je één vraag over de oud-president hebt gesteld. „Dan kom je er een half uur lang niet tussen.”