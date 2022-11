De helft van het Twitterpersoneel is een week na de overname van Musk ontslagen

De helft van de circa 7.500 medewerkers van Twitter is vrijdag ontslagen. Dat melden diverse Amerikaanse media. Het gaat om personeel van kantoren over de hele wereld.

Op vrijdag kregen alle medewerkers te horen of ze ontslagen zouden worden of hun baan zouden behouden. Wie op de privémail bericht kreeg, kon inpakken. Een mail op de werkmail betekende voorlopig behoud van de baan. Veel werknemers die ontslagen werden konden op vrijdag al niet meer inloggen op bedrijfssoftware.

Sinds Elon Musk, de rijkste man ter wereld, de overname van Twitter vorige week afrondde, werd een grootscheepse ontslagronde verwacht. Musk wil Twitter fors winstgevender maken en zegt dat daarom in het personeelsbestand gesneden moet worden. Daarnaast wil Musk gebruikers laten betalen voor het blauwe verificatievinkje.

Daling in omzet

Eerder op vrijdag schreef Musk op Twitter dat de omzet van het bedrijf hard was geraakt sinds hij het had overgenomen. „Twitter heeft een enorme daling in inkomsten gehad, als gevolg van activistische groepen die adverteerders onder druk zetten”, aldus Musk. „Extreem gestoord! Ze proberen het vrije woord in Amerika te vernietigen.”

Of de grootscheepse ontslagronde volkomen legaal is moet de komende tijd duidelijk worden. Werknemers in Californië hebben volgens CNN al een rechtszaak aangespannen, omdat bedrijven met aanzienlijke ontslagrondes hun werknemers zestig dagen van tevoren op de hoogte moeten stellen van hun ontslag. In de EU en het Verenigd Koninkrijk, waar ook ontslagen zijn gevallen, gelden soortgelijke regels.