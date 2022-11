„Heeft het u gesmaakt?”, vroeg het vlotte meisje van het wegrestaurant routineus terwijl ze de bakjes van het voorafje afruimde.

„Het smaakte naar niks”, floepte ik er iets te oprecht uit.

„Wat jammer voor u. Misschien straks even een coronatestje doen?”

