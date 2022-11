Samen voor Nederland blaast demonstratie af

Samen voor Nederland heeft een voor zondag geplande demonstratie in Amsterdam afgeblazen, waar de Britse complotdenker David Icke voor was uitgenodigd. Dat meldt de organisatie vrijdagavond aan persbureau ANP. De demonstratie moest van de gemeente plaatsvinden op het Museumplein in plaats van op de Dam, maar de belangrijkste reden voor de annulering is volgens een woordvoerder van Samen voor Nederland dat Icke de toegang tot Nederland is geweigerd. „Het besluit van de IND heeft echt de doorslag gegegeven.”

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) schreef Icke donderdag een brief waarin werd aangegeven dat zijn komst naar Nederland tot ordeverstoringen zou kunnen leiden. „Uw fysieke aanwezigheid kan aanleiding geven tot sterkere reacties vanuit de tegendemonstratie.” De IND gaf daarbij aan veiligheidsrisico’s te zien in het gedachtegoed van Icke. „Er is grond om aan te nemen dat het uitdragen van uw gedachtegoed kan aanzetten tot meer geweld tegen politici als ze niet meer als mensen worden gezien.”

Antisemitische denkbeelden

Icke verspreidt regelmatig antisemitische denkbeelden en beweert dat de wereld heimelijk geregeerd wordt door reptielen. Vanwege de demonstratie waar hij zou spreken waren drie tegendemonstraties aangemeld bij de gemeente, onder anderen van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Vrijdagavond hielden Joodse Amsterdammers al een protest-Shabbat op de Dam.

Volgens Samen voor Nederland wordt Icke door de weigering hem toe te laten tot Nederland het zwijgen opgelegd en wordt hij in zijn vrijheid ingeperkt omdat hij de komende twee jaar in het hele Schengengebied niet welkom is. Een aantal juristen zei vrijdag tegen NRC dat het vreemdelingenrecht ten onrechte wordt gebruikt om onwelkome opinies te weren.

Niet op de Dam

Samen voor Nederland is een samenwerkingsverband van onder meer Forum Voor Democratie, Viruswaarheid en de Gele hesjes. De organisatie wilde zondag demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne, tegen het kabinet Rutte, tegen „de Europese dictatuur”, tegen de onteigening van boeren en tegen de permanente coronawet. Dat had op de Dam moeten gebeuren, maar de gemeente had de demonstratie uit vrees voor wanordelijkheden verplaatst naar het Museumplein. De rechtbank oordeelde vrijdag dat die verplaatsing rechtmatig was.

Een woordvoerder van Samen voor Nederland zei vrijdagavond tegen ANP niet uit te kunnen sluiten dat er zondag toch mensen zullen gaan demonstreren in Amsterdam. De organisatie zat eerder achter de verboden coronademonstratie op het Museumplein op 2 januari dit jaar, waar ondanks het verbod zo’n tienduizend mensen op af kwamen en vier agenten bij gewond raakten.