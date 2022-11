Reorganisatie bij biotechbedrijf Galapagos: 200 banen geschrapt

Er verdwijnen tweehonderd banen bij het Nederlands-Belgische biotechbedrijf Galapagos, vooral in België en Frankrijk. Galapagos gaat meer investeren in ontwikkelingen op het gebied van immunologie en oncologie. Het bedrijf kondigde ook aan te stoppen met onderzoek naar medicatie tegen fibrose en nierziekten. Dat blijkt uit de toelichting op de kwartaalcijfers donderdag.

Galapagos telt zo’n 1.350 werknemers, van wie zo’n tweehonderd in Nederland werken. De reorganisatie volgt op een roerige periode: een halfjaar geleden trad de Belgische topman Paul Stoffels aan. De onderzoeksfirma had op dat moment 80 procent van haar beurswaarde verloren, die was met 12 miljard euro gekrompen. De waardedaling hing samen met enkele investeringen in veelbelovende kandidaat-medicijnen, die achteraf niet bleken te werken.

Lees ook dit artikel: Wint Paul Stoffels het vertrouwen in Galapagos terug?

Reumamiddel

Bovendien kende Galapagos een grote tegenvaller toen bleek dat het reumamiddel Jyseleca niet werd toegelaten op de Amerikaanse markt, onder meer vanwege zorgen over de vruchtbaarheid van mannen. Wel wordt het middel in Europa verkocht. Toen hij aantrad stelde Stoffels dat de toekomst van het bedrijf afhing van het succes van de ontstekingsremmer Jyseleca.

Uit de jaarcijfers blijkt dat de jaaromzet van het reumamiddel met 5 miljoen euro hoger ligt dan werd voorzien in het vorige kwartaal. Directeur Bart Filius stelt in een toelichting dat Jyseleca „goed presteert” op de markt en inmiddels een „solide Europese basis” heeft.