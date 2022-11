Johan van Renswoude, landelijk coördinator racismebestrijding binnen de politie, gaf deze week in NRC aan dat het te billijken is om een hoofddoek of andere religieuze uitingen bij het huidige politie-uniform toe te staan. Het ‘oude’ argument dat uniformiteit bij de politie neutraliteit uitstraalt, is volgens Van Renswoude niet langer houdbaar. De commissaris is zich ervan bewust dat het debat „politiek, maatschappelijk en intern bij de politie hartstikke gevoelig” ligt. Saida Derrazi en Machteld Allan twisten per e-mail daarom over de stelling: religieuze uitingen bij de politie: moet kunnen.

Saida Derrazi is SD, Machteld Allan is MA.

SD „Als we als samenleving gezamenlijk vooruit willen zal er ook bij overheidsinstanties een slag gemaakt moeten worden. We leven in een kleurrijke samenleving waarin verschillende etniciteiten gezamenlijk een meerwaarde zijn voor dit mooie land. Het wordt tijd dat dit een gezamenlijke uitstraling krijgt – ook bij de politie. Er zijn nou eenmaal vrouwen in onze samenleving die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen. Die keuze moeten wij accepteren. Ook die vrouwen moeten een kans krijgen om met een hijab bij de politie te werken. Het moet niet zo zijn dat we ze van hun identiteit moeten ontdoen om ze te kunnen accepteren.”

MA „Jij volgt dus het argument van racismebestrijder Van Renswoude die zichtbare representatie van diverse groepen binnen de politie belangrijker vindt dan het uitstralen van uniforme neutraliteit door de politie. Daarom wil Van Renswoude ook de hoofddoek en andere uitgesproken tekenen van ‘identiteit’ toestaan. Ik ben erg geschrokken van deze redenatie, juist omdat deze komt van iemand binnen de politie. De politie is het gezicht van de rechtsstaat, het eerste gezicht dat je tegenkomt wanneer je bijvoorbeeld slachtoffer wordt van een misdrijf. Dat gezicht moet absoluut geen eigen identiteit uitstralen, waarbij het slachtoffer bijvoorbeeld rekening moet houden met gevoeligheden die horen bij die identiteit. Dat kan een goede aangifte belemmeren en daarmee de rechtsgang.”

Saida Derrazi is mede-oprichter van moslimvrouwencollectief S.P.E.A.K.

Machteld Allan is historicus en arabist.

SD „Klopt, ik ben het eens met Van Renswoude, die racisme probeert te bestrijden. Een agent die deze taak en de coördinatie op zich heeft genomen, omdat er ondanks de uniforme neutraliteit er binnen en buiten het korps is gebleken dat er toch geen neutraliteit aanwezig was (en is) binnen de Nederlandse politie. Dat er politieagenten zijn die ondanks het uniform toch niet een neutrale houding kunnen aannemen tegenover burgers van kleur. En tevens niet neutraal staan tegenover hun eigen collega’s. Over welke uniforme neutraliteit heb je het dan?”

MA „Dit begrijp ik niet goed. Ik dacht dat we het zouden hebben over het toestaan van de hoofddoek, niet over (vermeend) racisme binnen het korps. Je redenatie is nu dat de politie discrimineert op huidskleur, en dat daarom de hoofddoek moet worden toegestaan. Dat zal ze leren, bedoel je? Ik denk zelf niet dat zichtbare diversiteit racisme tegengaat. Juist de uniforme neutraliteit beschermt de burger tegen eventuele racistische neigingen van een individuele agent. Je ziet als burger alleen dat uniform, waarmee de privé-opvattingen van de agent onzichtbaar kunnen blijven. Dat wekt vertrouwen.”

SD „Ik zal vrij zijn om je te corrigeren. Het zijn feiten dat er binnen en naar buiten toe door bepaalde agenten in het korps racisme en discriminatie heeft plaatsgevonden. Ondanks de uniforme ‘neutraliteit’. Vandaar dat een coördinator de opdracht heeft gekregen om dit probleem aan te pakken. Buiten het korps zijn er tal van andere omstandigheden geweest waaruit is gebleken dat er institutioneel geen neutraliteit bestaat als het om racisme en discriminatie gaat in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de Toeslagenaffaire. Dit heeft het vertrouwen van de Nederlandse burger van kleur geschaad. De politie is een visitekaartje van de overheid. Juist vanwege de etnische verschillen in Nederland kan het accepteren van vrouwen met een hoofddoek een handreiking zijn die uitnodigt tot vertrouwen.”

MA „Ben het natuurlijk met je eens dat de politie zich verre moet houden van racisme. Het punt is hier dat je een hoofddoek kunt op- en afdoen, een huidskleur niet. Je wordt niet geboren met een hoofddoek. Een hoofddoek is een zichtbare representatie van een set opvattingen over mens en maatschappij, van de godsdienst islam. Een huidskleur is geen opvatting. Ik weet niet wat iemand met een bepaalde huidskleur vindt van de dingen, maar van iemand die vrijwillig een hoofddoek opzet verwacht ik dat zij de beginselen van de islam onderschrijft.

Ander punt. Denk je niet dat door een hoofddoek toe te staan bij de politie, moslima’s die de hoofddoek hebben afgezet en daar eigenlijk wel blij mee zijn, zich gedwongen zullen voelen hem weer op te zetten? Ik vermoed dat hier enige druk zal ontstaan. Wat denk jij?”

SD „Een hoofddoek zegt iets over identiteit en niets over professionaliteit. Vrouwen met een hijab kunnen prima neutraal en professioneel zijn. Dat zien we in tal van andere terreinen in onze samenleving. Bijvoorbeeld als apotheker, arts of lerares. Ook zijn er voorbeelden in landen als Canada, Engeland en Schotland waar een hijab, een tulband of keppeltje wel al probleemloos onderdeel zijn van het politie-uniform. Het gaat om de acceptatie. Gunnen wij een meisje met hijab die Fatima heet het om te dromen van een carrière als politie-agent of is zij bij voorbaat al uitgesloten van haar droom?”

MA „Ja, maar wat als Fatima bij de politie wil en geen hoofddoek wil dragen? Zal zij druk ervaren om toch een hoofddoek op te zetten nadat het toegestaan wordt bij de politie? Dat was mijn vraag: die heilige keuzevrijheid werkt immers twee kanten op. Wordt de bewuste keuze tégen de hoofddoek wel voldoende geborgd tegen de sociale druk?

Het uitstralen van neutraliteit is in sommige beroepen nu eenmaal belangrijker dan in andere beroepen. Een apotheker, arts of leraar is geen gezicht van de rechtsstaat. De politie is dat wel. In een rechtsstaat wordt, als het goed is, geen rekening gehouden met groepsidentiteiten: voor ieder individu geldt hetzelfde recht. Zowel diversiteitspolitiek als sharia (het verplichten van de hoofddoek is immers een gangbare interpretatie van een regel binnen het islamitisch recht) zijn, omdat ze uitgaan van groepen, in tegenspraak met dit oerbeginsel van de rechtsstaat, waarvan de politie het gezicht is.

Ik zeg daarom: niet doen. Dat het elders wel is toegestaan dwingt ons des te meer tot nadenken.”

SD „Het gaat niet om diversiteit noch om de islam. Het gaat juist om de rechtsstaat. In Nederland hangt de scheiding van kerk en staat samen met het beginsel van gelijke behandeling, het neutraliteitsbeginsel, en de vrijheid van levensbeschouwelijke of godsdienstovertuiging uit artikel 1 en artikel 6. Deze zijn hier de basisprincipes. Juist om die reden zou inclusiviteit ook zichtbaar met een hijab, tulband, keppeltje of andere religieuze attributen een visitekaartje kunnen zijn voor alle burgers in onze rechtsstaat. Het gaat om keuzevrijheid en die keuze is er nu niet voor iedereen.”

MA „Vrijheid van godsdienst is de vrijheid die elke individuele burger heeft vis-à-vis de staat om vrijelijk zijn godsdienst te belijden. De staat blijft zelf neutraal en bemoeit zich niet met onze geloofsopvattingen, laat staan dat wij de instituties van de staat gebruiken om een bepaald geloof zichtbaar uit te dragen. Ik wil dat graag zo houden.”