Rechter: verzekeraar hoeft juridische kosten Van Lienden niet te betalen

Verzekeraar HDI Global Specialty SE hoeft de juridische kosten die Sywert van Lienden en zijn zakenpartner Bernd Damme maken voorlopig niet te vergoeden. Dat heeft de rechtbank Rotterdam vrijdag geoordeeld in een kort geding. Van Lienden en Van Damme zijn verwikkeld in diverse rechtszaken, maar kunnen hun advocaten niet betalen.

Het duo had de rechtszaak aangespannen omdat de verzekeraar „bepaalde bijstand” niet wilde vergoeden. Volgens de rechter hebben ze niet kunnen aantonen dat ze „een spoedeisend belang hebben bij hun vordering”. De vordering is volgens de rechter „onvoldoende concreet” en zou niet aansluiten bij de bijzondere polisvoorwaarden van de verzekeraar. Verder wijst de rechtbank erop dat onder meer „concrete en onderbouwde gegevens over de actuele inkomsten- en vermogenspositie van [de] eisers ontbreken”.

Van Lienden en Van Damme zaten in het bestuur van een stichting die tijdens de pandemie mondkapjes voor de overheid regelde. Hoewel ze zeiden dat via hun non-profitstichting Hulptroepen Alliantie te doen, werd de miljoenendeal in werkelijkheid uitgevoerd via een commerciële bv, Relief Goods Alliance, waarvan ze zelf aandeelhouder waren. Sinds dit naar buiten kwam, hebben Van Lienden en Van Damme zich moeten verweren in verschillende civiele en strafrechtelijke zaken, met oplopende juridische kosten.

