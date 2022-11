Rechter: NVWA moet optreden tegen filtersigaretten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet „handhavend optreden” tegen de verkoop van filtersigaretten. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam vrijdag besloten in een zaak die vijftien organisaties tegen de overheid hebben aangespannen. Omdat de hoeveelheid schadelijke stoffen die rokers binnenkrijgen niet goed wordt gemeten, is volgens de rechter niet duidelijk of de sigaretten aan de Europese Tabaksrichtlijn voldoen.

Sigarettenfabrikanten omzeilen de Europese regels voor sigaretten door kleine gaatjes in de buitenkant van de sigaret te maken. Bij metingen lijkt het daardoor alsof de sigarettenrook minder teer, nicotine en koolmonoxide bevat dan bij normaal gebruik het geval is. Filtersigaretten kregen aldus de bijnaam ‘sjoemelsigaretten’. Volgens de Stichting Rookpreventie Jeugd krijgen rokers veel meer schadelijke stoffen binnen dan toegestaan.

De Europese Commissie moet met een nieuwe meetmethode komen, staat in de uitspraak. Tot die tijd is het „niet gewaarborgd” dat de sigaretten die in Nederland kunnen worden gekocht onder de maximale niveaus blijven. Wat ‘handhavend optreden’ precies inhoudt, is vooralsnog niet duidelijk, maar de NVWA krijgt zes weken de tijd van de rechtbank. „We zijn nog aan het uitzoeken wat de rechter precies heeft gezegd”, zegt een woordvoerder van de autoriteit.

