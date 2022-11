Polderen over de wolf: moet de mens zich aan de opmars van het dier aanpassen of niet?

Hans Nijenhuis (76) is de afgelopen weken al enkele malen vanuit zijn woonplaats Arnhem naar De Hoge Veluwe gereden om een wolf te fotograferen. „Je bent even van de straat, zo moet je het zien”, glimlacht hij. Succes heeft hij nog niet gehad. Vandaag heeft hij zijn vrouw meegenomen. „Dan heb ik misschien meer geluk.” Hij weet dat de directie van het nationaal park de wolf liever kwijt dan rijk is, aangezien die het gemunt heeft op andere bewoners zoals moeflons, de wilde schapen die het landschap door hun gegraas open houden.

Nijenhuis begrijpt de weerzin niet. „Je hebt een natuurpark en dan komt er natuur en vervolgens zeg je ineens: ja maar er lopen hier schapen. Terwijl de wolf in dit gebied thuishoort en die moeflons niet.” Nijenhuis heeft als vrijwilliger in het nationaal park gewerkt en vindt dat de wolf niet moet worden tegengehouden. „Niemand vroeg mij ooit waar de moeflons waren. Iedereen vroeg altijd naar de herten en de wc’s. Laat de directeur de hekken hier weghalen. Dan kunnen alle dieren van Duitsland naar Utrecht lopen.”

Het debat over de wolf is opnieuw losgebrand, sinds het Europees zwaar beschermde dier niet alleen met enige regelmaat schapen doodbijt, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, maar sinds kort ook af en toe kalveren, koeien en paarden aanvalt en deels verorbert – zelfs de dood van een walibi wordt onderzocht. „De angst zit er goed in”, zegt melkveehouder Dirk Bruins uit het Drentse Dwingeloo. Hij is voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Noord. Die houdt binnenkort, als reactie op het enthousiasme voor de wolf onder sommige natuurliefhebbers, een „safari” langs boeren die slachtoffer zijn van de wolf. „Tijdens de safari komen deelnemers met boeren in contact, die zich elke nacht weer afvragen of hun dieren het volgende slachtoffer zijn. Een dierenarts is aanwezig om te vertellen wat de dieren meemaken als ze worden gepakt”, kondigt een persbericht aan.

LTO houdt ‘safari’ langs boeren die de wolf vrezen

Bruins: „De nadruk ligt in Nederland nu op het beschermen van de wolf. Maar die bescherming gaat ten koste van andere dieren. Er wordt vaak gezegd dat eigenaren hun vee beter moeten beschermen. Dat is een tik in het gezicht van boeren die niets liever willen dan dat. Bescherming is vaak ondoenlijk. De enige methode is alle dieren altijd op stal houden. Als schapenhouders hun gronden buiten afrasteren, is dat kostbaar en moet dat over zo’n grote afstand dat ook andere dieren niet meer naar binnen of buiten kunnen zoals reeën, dassen, hazen en vossen. Is dat fair?”

‘Een slachting is gaande’

Sinds de wolf zich enkele jaren geleden definitief in Nederland heeft gevestigd en er inmiddels vermoedelijk enkele tientallen zijn, spitst de discussie zich toe op de vraag of Nederland inderdaad, zoals de Europese wetgeving vergt, alles moet doen om deze inheemse diersoort te beschermen. Moeten boeren en burgers zich aan het gedrag van de wolf aanpassen, of moet aan de opmars van het dier paal en perk worden gesteld?

Dat laatste bepleiten niet alleen boeren, maar ook directeur Seger van Voorst tot Voorst van De Hoge Veluwe. Hij zegt: „Er is een slachting gaande. Wij beleven een totale ineenstorting van de biodiversiteit in het park. We hadden tot voor kort driehonderd moeflons en tweehonderd reeën – en gezien die stand was er geen noodzaak om ze af te schieten. Die dieren zijn allemaal opgegeten. De wolf moet weg.”

Lees ook: Toename grote wilde dieren in Europa: meer bizons, beren en bultruggen

De kudde moeflons is volgens de parkdirecteur nodig om de Hoge Veluwe te vrijwaren van de welig tierende grove den. „Gewone schapen eten geen grove den. En ik heb te weinig vrijwilligers om alle grove den te verwijderen.” Er loopt nu zelfs een tentoonstelling in het park waarin bezoekers „met eigen ogen zien hoe indrukwekkend en gevaarlijk wolven zijn”, aldus de folder. De moeflon is een „iconische soort”, aldus het park, die koste wat kost behouden moet blijven. Van Voorst tot Voorst is woedend over de „groene terreur” van ecologen die vanachter het bureau in de stad wel even zullen vertellen hoe eigenaren hun natuurgronden moeten beheren. „Terwijl niet zij maar wij als terreinbeheerders de verantwoordelijkheid dragen om zonder subsidie genoeg kaartjes te verkopen en te zorgen voor werkgelegenheid”, zegt hij. „Nederland is met zeventien miljoen inwoners te klein voor de wolf”, gaat hij verder. „Maar het ministerie van LNV staat in de wolvenknuffelmodus. Het beleid wordt gebaseerd op rapporten van vooringenomen wetenschappers. Vervolgens zijn er ook militante groepen die tot alles in staat zijn. Wij worden van alle kanten aangevallen en bedreigd.”

Van Voorst tot Voorst waarschuwt al jaren voor de wolf, zoals in een artikel voor de Jagersvereniging waarin hij vertelt over wolven die in Italië bij een drachtige koe stonden te wachten tot ze ging werpen, om het jong daarna meteen op te eten. De directeur heeft enkele toegangen tot het park bij ecoducten laten afsluiten om de wolf buiten te houden. Dat is niet gelukt. „Er zijn gaten in het hek geknipt. Dat is geen toeval. Eerst kwam er een reu binnen. Even later een teef. Het doel van de groene lobby is bereikt.”

Roze wolven

Over de situatie in De Hoge Veluwe is een rel uitgebroken sinds een jonge en niet erg schuwe wolf aan een legertje fotografen snuffelde en ook argeloze bezoekers met kinderen nieuwsgierig benaderde. „Het is een wolf die onnatuurlijk gedrag vertoont”, zegt Van Voorst tot Voorst. Hij heeft al meermaals gevraagd wolven te mogen afschieten, maar daar wil de provincie Gelderland niet aan. Wel heeft de provincie nu een ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend om de tamme wolf te verjagen met een paintball-geweer. Vermoedelijk komende week gaan provinciale handhavers op pad om de wolf met roze verf te beschieten, bij voorkeur in de bil waar het schot de minste schade zal aanrichten. „Dat is diervriendelijk en de wolf is daarna ook goed herkenbaar”, legt een woordvoerder uit. Nodig is het zeker, vermeldt de ontheffing, want als een wolf meermaals mensen benadert, dan is er kans „op agressief gedrag met letsel voor de mens als gevolg”.

De vraag is hoe de wolf zo tam heeft kunnen worden. Dierenorganisatie De Faunabescherming beschuldigt de directie van het park dat het haar plicht heeft verzaakt. Er zijn theorieën dat de wolf expres is gevoerd en daardoor tam is geworden, zodat De Hoge Veluwe vervolgens triomfantelijk kon bewijzen dat de wolf zo gevaarlijk is dat afschieten de beste optie is. Totale onzin, zegt directeur Van Voorst tot Voorst. „Als ik iemand een wolf zie voeren, draag ik hem onmiddellijk over aan de politie.” Een deel van de tientallen fotografen die dagelijks de wolf in het vizier hopen te krijgen, hangt een andere theorie aan: dat de wolf is afgekomen op het bijvoeren van de edelherten tijdens de bronsttijd door parkbeheerders, en daardoor zijn natuurlijke schuwheid heeft verloren.

Foto David Hup

Ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research denkt er het zijne van. „Het kan niet anders dan dat er menselijke activiteit bij de wolf is geweest.” Het is in zo’n geval zaak snel een „aversieve conditionering” tot stand te brengen, schreef onder anderen Jansman vorig jaar in een studie van Wageningen University: „De wolf moet telkens wanneer hij mensen opzoekt, een zeer onaangename ervaring opdoen die hij duidelijk associeert met mensen. Hoe langer een dier al positief geconditioneerd is op mensen, hoe moeilijker dit gedrag om te keren is. ‘A fed bear is a dead bear’ is een gezegde dat hier zijn oorsprong vindt: een op voedsel geconditioneerde beer is zeer moeilijk nog aversief te conditioneren op mensen en hun omgeving, zodanig dat er vaak niets anders opzit dan de beer te doden.” Van direct maar afschieten is Jansman geen voorstander; dat zou het zoveelste bewijs zijn dat de moderne mens niet meer weet wat wilde natuur is en hoe daar verantwoord mee om te gaan. Zoals wilde paarden langs de Waal in Nijmegen of Schotse hooglanders soms vooral „hinderlijk” worden gevonden omdat ze op mensen reageren die bijvoorbeeld een kind erop willen zetten. En walrus Freya in Noorwegen werd gedood toen mensen haar te opdringerig vonden worden. „Terwijl het dier er niets aan kan doen dat mensen het als een huisdier beschouwen. We zijn vervreemd van de natuur.”

Lees ook deze column over de wolf: Bloedbad op de Veluwe

‘Wat zeuren we?’

Intussen kicken de natuurliefhebbers op de Hoge Veluwe op de kans dat ze een wolf treffen, en vragen ze zich openlijk af of het extra bezoek op deze manier niet ook een verdienmodel voor het park zou kunnen vormen. Dat er nu een tamme wolf op de Hoge Veluwe loopt, verbaast bezoeker Hans Nijenhuis en zijn vrouw uit Arnhem niet. „Dat geldt voor veel dieren hier. Veel zwijnen en herten zijn ook tam. Het is een soort dierentuin.” Dat de wolf andere dieren opeet, is ook geen verrassing. „Dat is de natuur. De wolf doet niets ergers dan de mens zelf. Wat doen de mensen elkaar toch allemaal niet aan? En hoeveel dieren doden wij niet om op te eten? Wat zeuren wij dan over de wolf?”

Als boeren en terreinbeheerders het gedrag van de wolf werkelijk zo erg vinden, dan hebben Nijenhuis en zijn vrouw wel een oplossing. „Koop een paar grote honden en laat die bij schaapskuddes lopen. Dan komt er geen wolf meer in de buurt. Of is dat te veel moeite?”