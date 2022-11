Nederlands trustkantoor betrokken bij omstreden transacties Isabel dos Santos

Twee oud-bestuurders van het Nederlandse trustkantoor TCA speelden een cruciale rol bij omstreden transacties van Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika. Dat blijkt uit deze week vrijgekomen stukken van het Amsterdamse gerechtshof. Het trustkantoor ondertekende in 2017 vervalste documenten waarmee ruim vijftig miljoen euro verdween en terecht kwam bij de dochter van de voormalige president van Angola.

De oud-bestuurders Robert van der Velden en Robert van Lier zijn onlangs voor de Amsterdamse rechtbank gedagvaard wegens hun rol in de omstreden transacties. De twee mannen worden aansprakelijk gehouden voor hun aandeel in het verduisteren van ruim 50 miljoen euro van de Angolese staat.

Dit blijkt uit de dagvaarding in handen van NRC. Trustkantoren besturen en beheren brievenbusbedrijven voor buitenlandse klanten, en kwamen de afgelopen jaren in opspraak vanwege corruptie en belastingontwijking.

Dos Santos werd dankzij haar vader de rijkste vrouw van Afrika

Naast de trustbestuurders zijn ook Isabel dos Santos zelf, haar kinderen, haar Angolese adviseurs en een bekende Portugese advocaat voor de Nederlandse civiele rechter gedaagd. Isabel dos Santos is de dochter van de oud-president van Angola, die bijna veertig jaar over het land regeerde en in 2017 aftrad. Tijdens de regeerperiode van haar vader werd Dos Santos miljardair dankzij lucratieve banen en contracten die haar vader haar toeschoof. In Angola, Portugal en Nederland lopen momenteel strafrechtelijke onderzoeken tegen Dos Santos.

Robert van der Velden zegt zich tegen de aantijgingen te zullen verweren en zegt geen directe betrokkenheid te hebben gehad bij de omstreden besluiten. Zijn oud-collega Van Lier reageert niet op vragen van NRC. Isabel dos Santos laat weten pas enkele dagen geleden op de hoogte te zijn gebracht van de dagvaarding.

De civiele procedure in Nederland is aangespannen door de Amsterdamse advocaat Camilo Schutte. Hij werd in 2021 door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam aangesteld als bestuurder van Esperaza Holding bv, één van de Nederlandse vennootschappen die een centrale rol speelt in een van de omstreden deals van Dos Santos en haar familie. Schuttes taak is om misstanden in de vennootschap te onderzoeken. De advocaat ontdekte dat Dos Santos via Nederland ruim 50 miljoen euro van het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol had verduisterd.

Kleptocratisch

Vorig jaar concludeerde het Nederlands Arbitrage Instituut – dat zich op verzoek van Dos Santos en haar man over de kwestie boog – dat Dos Santos de aandelen in Esperaza met „kleptocratische transacties” had verkregen. Het Arbitrage Instituut verklaarde de transacties „nietig”.

Schutte spant nu een procedure aan tegen Dos Santos en haar zogenaamde „facilitators” om het gestolen geld terug te krijgen. Hij besloot ook de advocaten en trustbestuurders van Dos Santos aan te klagen. „Het zijn méér dan figuranten”, zegt Schutte. „Facilitators blijven vaak buiten schot van het OM, maar wij vinden dat die facilitators moeten betalen als Dos Santos het gestolen geld niet terugbetaalt.” Het OM reageerde niet op vragen van NRC.